Cách em 1 milimet tập 18: Nghiêm trả giá vì hành vi đồi bại Tập 18 phim Cách em 1 milimet có diễn biến kịch tính khi Nghiêm bị Đức đánh nhập viện sau khi cưỡng bức Nga. Cùng lúc, nhóm bạn Đại bản doanh có cuộc tái hợp đầy cảm xúc.

Trong tập 18 bộ phim "Cách em 1 milimet", nhân vật Nghiêm đã phải nhận hậu quả tức thì sau khi có hành vi đồi bại với Nga, thực tập sinh tại viện nghiên cứu và là bạn gái của Đức. Toàn bộ sự việc bị Đức phát hiện, dẫn đến xô xát khiến Nghiêm bị đánh trọng thương.

Hành vi đồi bại và cái kết đắng

Sau cuộc nói chuyện căng thẳng và có ý định thao túng vợ là Ngân, Nghiêm ở lại Viện nghiên cứu. Trong tình trạng say rượu, anh ta bắt gặp Nga đang làm việc một mình. Lợi dụng tình hình, Nghiêm đã lấy cớ nhờ Nga xử lý tài liệu rồi chốt cửa phòng và thực hiện hành vi cưỡng bức.

Nghiêm lấy cớ công việc để tiếp cận Nga khi chỉ có hai người.

Cùng lúc đó, Đức đang đợi Nga bên ngoài và không thể liên lạc được. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh vội vã chạy lên phòng làm việc của Nghiêm. Nghe thấy tiếng kêu của Nga, Đức đã đạp cửa xông vào và lao đến tấn công Nghiêm để giải cứu bạn gái.

Đức kịp thời có mặt và tấn công Nghiêm để bảo vệ Nga.

Cuộc tái hợp đầy nước mắt của nhóm Đại bản doanh

Song song với tuyến truyện của Nghiêm, tập phim cũng đánh dấu cuộc tái hợp đầy cảm xúc của nhóm bạn thân Đại bản doanh. Trọng đã hẹn gặp và sắp xếp để Tú có thể nói chuyện trực tiếp với Đức sau nhiều năm xa cách.

Ban đầu, Đức tỏ ra tự ti và có ý định lẩn tránh vì cho rằng hoàn cảnh của mình hiện tại đã khác xưa. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Thư "ống bơ" và Chiến "đo" đã giữ anh lại. Những người bạn cũ gặp lại nhau trong nước mắt và hạnh phúc, cùng nhắc lại những kỷ niệm và nội quy của nhóm.

Những người bạn thân của nhóm Đại bản doanh đoàn tụ sau nhiều năm xa cách.

Những bí mật dần được hé lộ

Trong cuộc trò chuyện, Đức giải thích lý do anh lẩn tránh mọi người là vì một lần gặp lại Bách hai năm trước nhưng không được nhận ra. Lúc này, sự thật được tiết lộ: Bách đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng vào đúng ngày gia đình Đức rời đi và bị mất hoàn toàn trí nhớ.

Bên cạnh đó, một thành viên khác của nhóm là Biên cũng được nhắc đến. Dù đã mất liên lạc 5 năm, Biên thực chất vẫn luôn âm thầm theo dõi và bảo vệ những người bạn của mình từ xa. Khi trở về sống với bà, những vết sẹo chằng chịt trên lưng Biên đã vô tình bị phát hiện, hé lộ một quá khứ nhiều khó khăn mà anh đã trải qua.

Biên vẫn luôn dõi theo và bảo vệ những người bạn của mình một cách thầm lặng.

Tập 19 của bộ phim "Cách em 1 milimet" sẽ tiếp tục được phát sóng lúc 20h ngày 6/11 trên kênh VTV3.