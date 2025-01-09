Du lịch Cách tìm phòng cho thuê ngày 1/9 khi nhiều nơi đã 'cháy phòng' trong dịp Quốc khánh 2/9 Dù nhiều khách sạn Hà Nội đã kín chỗ dịp Quốc khánh 2/9, du khách vẫn có cơ hội tìm phòng cho thuê ngày 1/9 nhờ những mẹo đặt phòng phút chót ít người biết.

Liên hệ trực tiếp với khách sạn để giữ phòng trống phút cuối

Trong bối cảnh các kênh đặt phòng trực tuyến đồng loạt thông báo hết chỗ, gọi thẳng cho khách sạn vẫn là cách hiệu quả. Nhiều trường hợp hủy đặt phòng vào phút chót giúp bạn có cơ hội giữ phòng. Đàm phán trực tiếp với quản lý hoặc lễ tân còn tăng tỷ lệ thành công. Một số khách thậm chí chia sẻ, việc gọi trực tiếp có thể đem lại kết quả tới 85%.

Nếu khách sạn kín chỗ, hãy xin vào danh sách chờ để được ưu tiên khi có phòng hủy. Trong thời gian chờ, bạn nên đặt tạm một khách sạn khác có chính sách hủy miễn phí để tránh bị động. Ngoài ra, có thể thương lượng nhận loại phòng cao cấp hơn nếu phòng tiêu chuẩn đã hết.

Đàm phán linh hoạt: Khi liên hệ trực tiếp, đừng ngại hỏi về các loại phòng khác nhau. Có thể hạng phòng bạn muốn hết rồi, nhưng khách sạn còn phòng cao cấp hơn chưa niêm yết hoặc phòng dạng suite dành cho VIP.

Với ngân sách không giới hạn, bạn có thể thương lượng nâng cấp lên phòng cao cấp hơn hoặc bao thêm dịch vụ để thuyết phục khách sạn. Một số khách sạn cao cấp thậm chí giữ lại 1-2 phòng “phòng hờ” không bán trên mạng để dành cho chủ khách sạn hoặc khách VIP vào phút chót.

Tận dụng mối quan hệ trong ngành du lịch

Ngoài cách đặt trực tiếp, bạn có thể tìm đến đại lý du lịch hoặc công ty lữ hành lớn như Vietravel, Saigontourist, HanoiRedtour. Những đơn vị này thường giữ sẵn block phòng cho tour đoàn và có thể bán lại phòng chưa sử dụng.

Nếu có quen biết trong khách sạn, hãy tận dụng sự liên hệ cá nhân. Quản lý hoặc nhân viên nội bộ đôi khi có thể linh hoạt hỗ trợ. Khách quen thường được ưu tiên hơn khi có phòng trống do hủy đặt.

Khai thác “lỗ hổng” trên các OTA

Mỗi khách sạn phân bổ phòng cho nhiều kênh OTA khác nhau, nên có thể hết phòng trên Agoda nhưng vẫn còn trên Expedia hoặc Trip.com. Sử dụng công cụ tìm kiếm tổng hợp như Google Travel, Trivago giúp bạn dễ dàng so sánh.

Ngoài ra, những OTA ít phổ biến như Mytour.vn, Vntrip.vn hoặc các nền tảng quốc tế như Priceline, Ctrip cũng là nơi bạn có thể tìm ra phòng trống. Đặc biệt, các nhóm Facebook cho thuê homestay, căn hộ dịch vụ ở Hà Nội cũng là kênh linh hoạt trong dịp cao điểm.

Giải pháp thay thế: căn hộ dịch vụ, homestay, hostel

Nếu khách sạn truyền thống đều kín chỗ, bạn có thể chuyển hướng sang homestay, căn hộ dịch vụ hoặc khách sạn mini. Nhiều homestay thiết kế đẹp, đầy đủ tiện nghi được rao trên Airbnb vẫn còn phòng.

Ngoài ra, hệ thống hostel và dorm hiện đại tại phố cổ Hà Nội như Little Charm, Hanoi Buffalo Hostel có phòng riêng hoặc giường dorm, giúp giải quyết chỗ ở tạm thời với giá rẻ hơn. Ứng dụng như Go2Joy cũng cho phép đặt nhà nghỉ hoặc khách sạn mini giờ chót.

Sử dụng dịch vụ đặt phòng cao cấp và đặc quyền nội bộ

Khi ngân sách không phải vấn đề, hãy tận dụng các dịch vụ concierge cao cấp và đặc quyền từ thẻ thành viên mà ít người để ý:

Với những người giàu, dịch vụ concierge từ thẻ tín dụng hạng sang (Amex Platinum, Visa Signature, Mastercard World Elite) hoặc chương trình hội viên khách sạn 5 sao như Marriott Bonvoy, Hilton Honors, IHG Rewards có thể mở thêm cơ hội.

Các mạng lưới cao cấp như Virtuoso hoặc AMEX Fine Hotels & Resorts thường giữ sẵn một số phòng cho khách đặc biệt, kể cả khi khách sạn công bố “hết phòng”.

Những đơn vị này có mạng lưới riêng và quan hệ quốc tế với các khách sạn 5 sao. Nhiều khi, họ có thể có một phòng còn trống mà khách thường không thấy.