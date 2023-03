Cái kết đau xót của mối tình muộn

(Baonghean) - Đã 5 năm xảy ra vụ án nhưng những người dân sống tại xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của chị Dương Thị C. Xót xa bởi chị C. là cô giáo mầm non, sống hòa nhã, hiền lành và được bà con lối xóm hết mực yêu quý.

Khi tình yêu mù quáng

Vốn có một cuộc sống hôn nhân không mấy hạnh phúc, thường xuyên bị đánh đập bởi những trận đòn thừa sống thiếu chết từ người chồng vũ phu, năm 2007, chị Dương Thị C. (SN 1969, trú tại xã Nghĩa Hợp, Tân Kỳ) ly hôn và sống cùng 2 con. Tưởng chừng như cuộc sống của chị C. sẽ bước sang trang mới hạnh phúc hơn, thế nhưng, chỉ vì những mâu thuẫn tình cảm với người tình mà chị bị tước đi mạng sống của mình.

Hai đứa con của chị Dương Thị C. đã trưởng thành, vào miền Nam làm ăn. Nhiều năm nay, chị sống một mình trong ngôi nhà nhỏ nằm ngay sát đường Hồ Chí Minh, hàng ngày chị đi dạy học tại Trường Mầm non Phú Sơn (Tân Kỳ) cách nhà riêng khoảng 30 km nên bình thường, chị cũng ít ở nhà mà chủ yếu ở trọ nhà dân, cạnh nơi công tác.

Cuộc sống bình yên cứ thế trôi đi, cho đến năm 2016, dư luận xì xầm bàn tán khi chị có tình cảm với ông Nguyễn Hữu Sơn (SN 1965, trú xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Ông Sơn cũng là người đồng cảnh ngộ với chị C., đã ly hôn vợ từ lâu, không con cái và sống độc thân nhiều năm nay.

Mọi người xung quanh cũng đều nhận xét ông Sơn là một người hiền lành, làm nghề nông thuần túy. Chính vì vậy, khi có thông tin chị C. và ông Sơn tìm hiểu nhau, người dân trên địa bàn đã rất ủng hộ, họ mong muốn có một cái kết đẹp cho mối tình già nhiều trắc trở này.

Thế nhưng, không ai có thể ngờ được rằng, một người đàn ông hiền lành, chất phác ấy có ngày lại tàn nhẫn ra tay hại người phụ nữ mà mình hết mực yêu thương bằng những nhát dao oan nghiệt. Sau một thời gian yêu nhau, giữa hai bên thường xảy ra mâu thuẫn khiến tình cảm ngày một sứt mẻ.

Chị Dương Thị C. có ý chia tay, thế nhưng ông Sơn không đồng ý. Sau nhiều lần giải quyết nhưng không thành, mâu thuẫn âm ỉ, dồn nén dẫn đến sự việc đau lòng xảy ra. Theo đó, khoảng 1 giờ 30 phút sáng 3/7/2017, ông Sơn đến nhà chị C. để nói chuyện tình cảm.

Tại đây, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã khi ông Sơn muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này thì chị C. lại muốn chia tay. Nghĩ chị C. lừa dối tình cảm của mình và có tình cảm với người khác, Nguyễn Hữu Sơn chạy vào bếp lấy 1 con dao rạ mà chị C. thường ngày vẫn sử dụng, sau đó lao vào chém lên mặt chị C..

Mặc cho nạn nhân kêu gào trong đau đớn, cố gắng chống đỡ nhưng những hành động ấy càng kích động ông Sơn, khiến ông tiếp tục vung dao, chém liên tiếp nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Sơn vứt con dao tại hiện trường, bình tĩnh khóa cửa rồi bỏ về nhà.

Đến 6 giờ sáng cùng ngày, không thấy Dương Thị C. dậy sớm như thường ngày, bà Nguyễn Thị Th., là mẹ đẻ của nạn nhân, sống ngay bên cạnh đã sang gọi con gái thì bàng hoàng phát hiện con gái đã tử vong tại nhà với nhiều vết chém trên cơ thể nên hô hoán hàng xóm đến ứng cứu.

Sự việc ngay sau đó được cấp báo cho Công an huyện Tân Kỳ. Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Kỳ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Xác định đây là một vụ giết người hết sức nghiêm trọng, Công an huyện đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thành lập hội đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Qua công tác xác minh ban đầu và khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an xác định chị Dương Thị C. chết vào khoảng gần 2 giờ sáng. Trên người nạn nhân có tổng cộng 23 vết chém. Cơ quan CSĐT cũng đã thu được 1 con dao rạ dính máu, là công cụ gây án.

Điều tra viên vụ án cho biết: Vụ việc xảy ra vào đêm khuya, cô giáo C. lại sống một mình trong ngôi nhà ở vị trí khu vực hoang vắng nên ban đầu, có những khó khăn nhất định khi xác định hung thủ. Đối tượng ra tay vì nguyên nhân gì, do mâu thuẫn bột phát hay trộm cướp mà gây án cũng là câu hỏi không dễ trả lời.

Mặc dù vậy, đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã nhanh chóng xác định được đối tượng gây án không ai khác chính là Nguyễn Hữu Sơn, người tình của nạn nhân.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, lực lượng Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng về hành vi giết người. Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi cùng với các lập luận hết sức sắc bén của các điều tra viên, Sơn đã phải cúi đầu nhận tội.

Nỗi đau ở lại

Dù thời gian đã qua lâu nhưng khi nhắc lại bà Nguyễn Thị Th., mẹ đẻ của cô giáo C. vẫn không kiềm chế được cảm xúc: Chị C. là con thứ 3 trong một gia đình có 4 chị em gái, hầu hết là theo nghiệp giáo viên. Chị C. ra trường đi dạy hợp đồng đã hơn 20 năm và mới được biên chế hơn 1 năm, tính đến thời điểm xảy ra vụ án. Cũng theo bà Th., đêm xảy ra sự việc, bà có sang nhà con gái, bảo qua nhà mẹ đẻ ngủ nhưng chị C. từ chối vì còn phải trông gia súc, gia cầm. “Tối hôm ấy, linh tính mách bảo có chuyện bất an xảy ra nên suốt đêm tôi cứ trằn trọc, cồn cào không ngủ được. Sáng sớm, lúc trời vừa tang tảng sáng, tôi vội vã chạy qua nhà con gái thì xảy ra sự việc đau lòng”, bà Th. cho biết.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, cô giáo Dương Thị Ch. có hoàn cảnh tương đối khó khăn và cuộc sống tình cảm khá trắc trở. Từ sau khi lấy chồng, sinh con, chị C. có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, thường xuyên bị đánh đập bởi những trận đòn thừa sống thiếu chết từ người chồng vũ phu.

Sau đó, người chồng bỏ đi biền biệt không tung tích và đến năm 2007, chị C. đã được TAND huyện Tân Kỳ xử ly hôn, dù người chồng không có mặt.

Một người dân địa phương cho biết thêm: Chị Dương Thị C. từ nhiều năm nay đi dạy học xa nhà nên chỉ về vào những ngày cuối tuần. Những ngày sinh sống tại địa phương, chị C. là người hòa nhã, thường xuyên tham gia vào các hoạt động của thôn, xóm.

Chị C. sau khi ly hôn, có hai đứa con trai đều sống với mẹ. Đứa con lớn chẳng may sa ngã, vướng lao lý hiện đang thụ án tại trại giam. Đứa con thứ hai đi làm ăn xa tận miền Nam, trước thời điểm xảy sự việc khoảng một tuần, chị C. vừa vào miền Nam để tổ chức cưới hỏi tại công ty cho con.

Dự định sau khi về nhà, sẽ tổ chức liên hoan báo hỉ với anh em bà con xóm giềng nhưng chưa kịp thực hiện thì xảy ra sự việc đau lòng nói trên. Theo đánh giá của đồng nghiệp, cô C. là giáo viên dạy giỏi, gương mẫu, được học trò yêu và đồng nghiệp rất tín nhiệm, mặc dù là giáo viên hợp đồng.

Ngày 5/8/2018, phiên tòa xét xử Nguyễn Hữu Sơn về tội giết người diễn ra khá chóng vánh. Tham dự phiên tòa chủ yếu là người nhà bị hại. Đầu đã hai thứ tóc, tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hữu Sơn cúi đầu sám hối về hành vi của mình. “Chỉ vì tình yêu mù quáng, một phút thiếu kiểm soát về hành vi mà bị cáo đã gây ra cái chết cho người tình”, bị cáo phân trần.

Được biết, Nguyễn Hữu Sơn lấy vợ và sống tha phương gần 20 năm nhưng không có con nên vợ chồng ly hôn. Sau đó, ông trở về nơi chôn nhau cắt rốn để sinh sống và phải lòng cô giáo mầm non. Cuộc đời ông Sơn vốn không may mắn nên khi nghe bà C. nói muốn về chung một nhà đã gieo vào lòng ông nhiều hy vọng về một mái ấm gia đình hạnh phúc bình dị. Tuy nhiên, quá thời gian trên, khi Sơn nhắc lại việc về sống chung thì bà C. nói “đó chỉ là câu nói đùa thôi”. Nghe đến đó, Sơn cảm thấy hụt hẫng và bị xúc phạm, dẫn đến vụ việc đau lòng.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Hữu Sơn xin tạ tội với người đã khuất, xin lỗi 2 con và người thân của bị hại. Bị cáo sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt của pháp luật nhưng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt và phần bồi thường dân sự vì bản thân bị cáo trong tù, anh trai và chị gái đều mắc bệnh thần kinh không có tiền để bồi thường.

HĐXX nhận định, bị cáo Nguyễn Hữu Sơn phạm tội giết người có tính chất côn đồ, nguy hiểm cho xã hội, hành vi phạm tội là đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi ấy không những gây tổn thất, đau đớn về mặt tinh thần, tình cảm cho gia đình bị hại mà còn gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn nên cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Xem xét toàn diện vụ án trên cơ sở các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hữu Sơn án chung thân về tội giết người. Ngoài ra, bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho phía bị hại gần 160 triệu đồng, chu cấp mỗi tháng 1,5 triệu đồng cho mẹ ruột của nạn nhân.