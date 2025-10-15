Camera AI: Kỷ nguyên mới cho giám sát giao thông TP. Hồ Chí Minh TP.HCM đã triển khai hệ thống 31 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hoạt động 24/7 để tự động phát hiện vi phạm. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ thay đổi ý thức người tham gia giao thông và xây dựng văn hóa lái xe an toàn hơn.

Công nghệ "mắt thần" hoạt động ra sao?

Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa công tác quản lý trật tự an toàn giao thông. Hệ thống này, với 31 camera được lắp đặt tại các tuyến đường trọng điểm và những "điểm đen" về tai nạn, hoạt động liên tục 24/7 để tự động ghi nhận các hành vi vi phạm.

Các camera được bố trí tại các khu vực trung tâm như quận 1, quận 3 và các tuyến đường có mật độ giao thông cao như Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo. Chúng có khả năng phát hiện đồng thời nhiều lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lấn làn, điều khiển phương tiện trên vỉa hè hay sử dụng điện thoại khi lái xe. Toàn bộ hình ảnh với độ phân giải cao sẽ được truyền trực tiếp về trung tâm chỉ huy, làm cơ sở cho việc xử phạt nguội.

Hình ảnh từ hệ thống camera giám sát được truyền về trung tâm điều hành 24/7, giúp lực lượng chức năng theo dõi và xử lý vi phạm kịp thời.

Bằng chứng xác thực, giảm thiểu tranh cãi

Một trong những ưu điểm lớn nhất của hệ thống camera AI là cung cấp bằng chứng vi phạm rõ ràng và khách quan. Trước đây, việc xử lý vi phạm trực tiếp của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đôi khi gặp phải những tranh cãi do hạn chế về góc quan sát hoặc chất lượng hình ảnh. Với công nghệ mới, mọi hành vi vi phạm đều được ghi lại bằng hình ảnh sắc nét, thể hiện rõ biển số xe, thời gian và địa điểm, loại bỏ khả năng tranh cãi và đảm bảo tính minh bạch trong xử phạt.

Camera AI có khả năng nhận diện nhiều lỗi vi phạm cùng lúc với độ chính xác cao, không bỏ sót các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Chỉ trong khoảng một tháng vận hành (từ ngày 1/9 đến 6/10), hệ thống đã phát hiện hơn 3.400 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt ước tính gần 2 tỷ đồng. Những con số này cho thấy hiệu quả tức thời của hệ thống trong việc phát hiện và răn đe các hành vi vi phạm.

Hướng tới một nền văn hóa giao thông mới

Việc triển khai camera AI không chỉ nhằm mục đích xử phạt, mà còn hướng đến mục tiêu dài hạn là thay đổi ý thức và hành vi của người tham gia giao thông. Thực tế cho thấy, một bộ phận người dân vẫn có tâm lý tuân thủ luật lệ một cách đối phó, chỉ chấp hành khi có sự hiện diện của lực lượng chức năng. Hệ thống giám sát tự động 24/7 sẽ xóa bỏ tâm lý này, buộc người điều khiển phương tiện phải luôn tuân thủ quy định dù ở bất kỳ đâu và bất kỳ thời điểm nào.

Chất lượng hình ảnh sắc nét là bằng chứng không thể chối cãi cho các hành vi vi phạm, đảm bảo việc xử phạt công bằng và minh bạch.

Theo đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM, việc ứng dụng AI phù hợp với chủ trương của Bộ Công an, giúp giảm bớt sự hiện diện của lực lượng tuần tra trên đường. Thay vào đó, CSGT có thể tập trung hơn vào công tác điều tiết giao thông, giải quyết ùn tắc và các nhiệm vụ quan trọng khác, trong khi việc giám sát và xử phạt đã có công nghệ hỗ trợ.

Lộ trình mở rộng và tầm nhìn tương lai

Hiệu quả ban đầu của hệ thống là cơ sở để Công an TP.HCM tiếp tục tham mưu mở rộng mạng lưới camera AI ra toàn địa bàn thành phố, thậm chí kết nối với các tỉnh giáp ranh như Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc xây dựng một mạng lưới giám sát đồng bộ và rộng khắp sẽ tạo ra một môi trường giao thông văn minh, an toàn và có trật tự hơn.

Hệ thống camera AI được kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức chấp hành luật của người dân, góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông.

Về lâu dài, khi ý thức của người dân được nâng cao, số lượng vi phạm được kỳ vọng sẽ giảm xuống. Điều này không chỉ giúp đường phố an toàn hơn mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một đô thị hiện đại, văn minh trong mắt bạn bè quốc tế. Hệ thống camera AI chính là chất xúc tác quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này.