Camera cộng đồng phát hiện chủ quán lấy tiền của khách hàng

Lấy tiền của khách bị xử 9 tháng tù

Cuối tháng 10/2020, chủ quán ăn Thanh Lan ở khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hòa bị tòa án tuyên phạt 9 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản.

Giữ vững an ninh trật tự nhờ camera an ninh

Bí thư Chi bộ và khối trưởng khối Kim Tân trao đổi triển khai công tác trên địa bàn. Ảnh: H.T

Máy chủ hệ thống camera an ninh ở khối Kim Tân được đặt tại trụ sở công an phường Hòa Hiếu. Ảnh: cscc

Khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu có 474 hộ với 1.740 nhân khẩu cư trú trên diện tích 53ha, có Quốc lộ 48 và Tỉnh lộ 15C chạy qua. Bí thư Chi bộ khối Kim Tân Nguyễn Thị Hương cho biết, trước khi có hệ thống camera (năm 2018 về trước) thì Kim Tân là một địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, thường xuyên xảy ra các vi phạm về trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông và vi phạm về vệ sinh môi trường, vứt rác thải bừa bãi như đổ trộm rác ở các khu vực vắng vẻ, ở gầm cầu, gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn, mất trộm tài sản cũng xảy ra thường xuyên.."Vì vậy nhân dân rất bức xúc, cán bộ khối xóm cũng đau đầu và "bó tay" trước những vi phạm xảy ra" - bà Hương cho biết. Năm 2018, khối Kim Tân quyết tâm triển khai lắp hệ thống camera an ninh cộng đồng bằng nguồn xã hội hóa. Ngoài vận động các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ, mỗi hộ dân đóng góp 200 nghìn đồng để lắp hơn 20 camera trên các tuyến đường nội khối cùng hệ thống máy móc lưu trữ và mạng internet, tổng giá trị gần 130 triệu đồng.Nhờ vậy, qua trích xuất camera đã phát hiện được 7 vụ đốt pháo, bắt được thủ phạm nhiều vụ trộm cắp vặt và gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy. Thậm chí có người dân mang một con lợn chết quăng trộm xuống gầm cầu cũng bị camera phát hiện, buộc cá nhân đó phải xin lỗi và tự xử lý hậu quả, mang con lợn chết đã vứt bỏ đi chôn theo đúng quy định.Từ khi có hệ thống camera an ninh cộng đồng, không những tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, mà ý thức người dân cũng được nâng lên một bước. Kim Tân là khối đầu tiên trên địa bàn Thị xã Thái Hòa triển khai mô hình camera an ninh cộng đồng. Cùng với nhiều việc làm tích cực khác như xây dựng tuyến phố văn minh, hệ thống cột cờ, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu nên Kim Tân được Tỉnh ủy tặng Bằng khen về công tác dân vận, chi bộ Kim Tân 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - đồng chí Hoàng Anh, Ban Dân vận Thị ủy Thái Hòa cho biết.