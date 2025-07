Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/7

Đại sứ Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào Đan Lai; Đảng bộ Thuế tỉnh Nghệ An đại hội nhiệm kỳ 2025-2030; Nghệ An có 82/130 xã, phường hoàn thành xóa nhà ở dột nát, tạm bợ; Một doanh nghiệp ở Nghệ An bị xử phạt 80 triệu đồng… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng baonghean.vn ngày 5/7.