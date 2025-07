Pháp luật

Một doanh nghiệp ở Nghệ An bị xử phạt 80 triệu đồng vì vận hành khách sạn khi chưa nghiệm thu PCCC

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH CKN do vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy.