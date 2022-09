Cần bổ sung quy định liên quan Mặt trận Tổ quốc trong giám sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của mưa to liên tục nhiều ngày qua khiến cụm dân cư trên địa bàn huyện Kỳ Sơn xuất hiện nhiều vết rạn nứt, sụt lún mới, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Chính quyền và lực lượng chức năng phải sơ tán khẩn cấp các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là trước cơn bão số 4 đang cận kề.

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo số 13332 ngày 27-9-2022

(Baonghean.vn) - Nghệ An không nằm trong tâm bão Noru, tuy nhiên, dự báo sẽ có mưa to, gió lớn do hoàn lưu sau bão. Hiện các phường, xã trên địa bàn TP. Vinh đã đồng loạt có văn bản kiến nghị thành phố triển khai chặt tỉa cây, đề phòng đổ ngã sau khi bão đổ bộ.