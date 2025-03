Thời sự Cần khẩn trương lên kế hoạch chuyển đổi số công tác xuất bản, in, phát hành Nghệ An Đó là nhấn mạnh của đồng chí Ngọc Kim Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An tại Hội nghị Giao ban công tác xuất bản, in, phát hành năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Chiều 19/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Giao ban công tác xuất bản, in, phát hành năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí: Ngọc Kim Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng đại diện các đơn vị xuất bản, in, phát hành trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị Giao ban công tác xuất bản, in, phát hành năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: Minh Quân

Hạn chế trong ứng dụng công nghệ

Năm 2024, ngành xuất bản, in, phát hành Nghệ An đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tổng số xuất bản phẩm đạt 310 đầu sách với hơn 1,4 triệu bản. Trong đó, Nhà xuất bản Nghệ An đã xuất bản 230 đầu sách với 103.610 bản, Nhà xuất bản Đại học Vinh xuất bản 80 đầu sách với 1.348.285 bản. Các đơn vị in và phát hành cũng đạt doanh thu đáng kể, với doanh thu in ấn đạt gần 108 tỷ đồng, doanh thu phát hành lên đến 192 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Bá Hảo trình bày báo cáo kết quả công tác xuất bản, in, phát hành năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Ảnh: Minh Quân

Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được đẩy mạnh với 3 cuộc thanh, kiểm tra trên 10 địa phương, xử phạt 16 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 140 triệu đồng. Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam được triển khai rộng rãi, tạo không khí sôi nổi trong cộng đồng.

Bên cạnh những kết quả tích cực, ngành vẫn còn tồn tại một số hạn chế như chưa triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số, các cơ sở in nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu, thị trường phát hành chưa đa dạng. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động phát hành còn hạn chế, chưa tận dụng được các kênh phát hành trực tuyến hay thương mại điện tử.

Đại diện Nhà Xuất bản Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Quân

Năm 2025, ngành xuất bản, in, phát hành Nghệ An đặt mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số, trong đó tập trung xuất bản điện tử và phát triển không gian đọc sách tại các thư viện, nhà trường. Đồng thời, ngành sẽ tăng cường công tác quản lý xuất bản phẩm, đặc biệt là các nội dung trên môi trường mạng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành xuất bản, in, phát hành Nghệ An là tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 17/4 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An, với nhiều hoạt động như: Hội sách, triển lãm, các cuộc thi kể chuyện theo sách và giao lưu tác giả. Hội nghị kêu gọi sự tham gia của các nhà xuất bản, đơn vị in, phát hành vào sự kiện này để lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Ngoài ra, ngành cũng đặt mục tiêu mở rộng không gian đọc sách, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm và thúc đẩy hợp tác giữa các đơn vị trong và ngoài tỉnh để mở rộng thị trường. Việc phát triển các giải pháp chuyển đổi số cũng được đề xuất, nhằm hiện đại hóa quy trình xuất bản, in ấn và phát hành, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả.

Chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi số

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà ngành xuất bản, in, phát hành đã đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị trong ngành cần tiếp tục thực hiện đúng định hướng chính trị, tư tưởng; đội ngũ cán bộ phải luôn vững vàng về lập trường, không ngừng trau dồi đạo đức nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn, hướng đến một nền xuất bản, in, phát hành chuyên nghiệp, hiện đại.

Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, cần khẩn trương xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cho ngành xuất bản, in, phát hành; đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các hoạt động xuất bản, in, phát hành, ngăn chặn tình trạng tự phát và xử lý nghiêm các ấn phẩm sai phạm, kém chất lượng.

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Quân

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị trong ngành xuất bản, in, phát hành tập trung xuất bản các ấn phẩm có giá trị, có sức lan tỏa cao, đặc biệt là những tài liệu tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời, các đơn vị cần chủ động thực hiện chuyển đổi số, đổi mới mô hình hoạt động, đầu tư trang thiết bị sản xuất hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương và sự phát triển chung của ngành.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Minh Quân

Bên cạnh đó, các đơn vị cần phối hợp tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025 một cách thiết thực, hiệu quả, tạo dấu ấn sâu sắc. Đồng thời, cần nghiên cứu giải pháp khai thác tối đa nguồn tài nguyên xuất bản, in ấn của địa phương; phát triển không gian đọc sách tại thư viện, trường học, nhà xuất bản, đơn vị phát hành phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, từng bước đưa việc đọc sách trở thành thói quen trong đời sống nhân dân./.