Cần quy hoạch hợp lý các dự án thủy điện, điện năng lượng mặt trời

Chiều 29/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV để nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và các đề xuất, kiến nghị của tỉnh đối với Trung ương.

Tại cuộc làm việc, UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm. Đồng thời kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề xuất Quốc hội thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước Bản Mồng; Đề nghị Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT ưu tiên bố trí khoảng 3.500 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ trung hạn 2021-2025 để hoàn thành dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức hành chính, Nghệ An có tổng số cán bộ, công chức dôi dư khi thực hiện các chế độ, chính sách trên là 1.768 người. Do đó, tỉnh Nghệ An phải xây dựng các chính sách hỗ trợ thêm cho các cán bộ, công chức cấp xã dôi dư phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và đảm bảo quyền lợi, tính ưu việt của cơ chế đối với cán bộ, công chức.