Kinh tế Cận Tết, dịch vụ dọn nhà ở Nghệ An 'đắt khách' Cận Tết, nhu cầu dọn vệ sinh nhà cửa tăng đột biến, các công ty vệ sinh chuyên nghiệp, các hội nhóm, cá nhân nhận làm dịch vụ phải chạy sô, tăng ca vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Cuối năm nhu cầu dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa đón Tết tăng cao. Ảnh: T.P

Làm kế toán, cuối năm, công việc tất bật nên chị Nguyễn Tố Uyên (phường Hưng Dũng, TP. Vinh) không có thời gian rảnh nên chị tìm đến các trung tâm làm dịch vụ dọn dẹp vệ sinh công nghiệp. Tuy nhiên, cũng phải liên hệ đến 3 trung tâm mới có nơi nhận làm. “Các năm trước thì đặt lịch cách đó cả tháng. Năm nay, công việc bận nên quên mất, qua Rằm tháng Chạp gọi đặt lịch mấy nơi đều từ chối vì quá tải. Liên hệ 3 nơi thì mới có một nơi nhận làm”, chị Uyên cho biết.

Vừa làm xong nhà mới, anh Nguyễn Quốc Thái (phường Hưng Lộc, TP. Vinh) cũng có nhu cầu thuê dọn vệ sinh công nghiệp để kịp vào ở Tết. Tuy nhiên, do đã vào cận Tết nên hầu hết đã kín đơn, chỉ một đơn vị nhận làm vào ban đêm. Anh Thái cho biết: “Dọn vào ban đêm lắm bất tiện nhưng cũng phải chấp nhận do đến nay, họ đã kín lịch dọn nhà cho khách. Để kịp tiến độ, ngoài thuê công ty vệ sinh công nghiệp thì tôi còn thuê thêm 2 nhóm lao động tự do hỗ trợ thêm”.

Nhiều hộ gia đình phải đặt lịch dọn nhà với các đơn vị cung ứng cách đây 2-3 tháng. Ảnh: T.P

Hiện nay, trên các trang Facebook, các hội chợ, nhóm… rất nhiều người đăng tin tìm người dọn dẹp nhà cửa. Song, rất ít người tìm được dịch vụ thời điểm này. Anh Nguyễn Hữu Tuyên, chủ một cơ sở vệ sinh công nghiệp ở Nam Giang (Nam Đàn) cho biết: “Từ tháng 10 công ty chúng tôi đã bắt đầu nhận đơn hàng dọn dẹp vệ sinh nhà cửa Tết Nguyên đán. Nhu cầu người dân ngày càng tăng nên đến đầu tháng 12 là đã kín lịch. Năm nay, ngoài mua sắm thêm máy móc, thiết bị thì chúng tôi còn tuyển thêm nhân công để đáp ứng đủ nhu cầu của khách”.

Việc dọn dẹp khá kỳ công, nhất là những nhà nhiều đồ dùng, vật dụng, do đó, một ngày, đội công nhân 6-7 người chỉ dọn được 2 nhà. Để kịp các đơn hàng, họ phải làm xuyên trưa và tăng thêm ca tối. “Ngoài các gia đình thì các cơ quan, công ty, đơn vị… cũng có nhu cầu tổng vệ sinh, dọn dẹp. Cao điểm mùa Tết, ban ngày thì chúng tôi dọn ở các hộ gia đình, ban đêm nhận dọn ở các xưởng, công ty, đơn vị. Ngày làm việc đến 14-15 tiếng đồng hồ”.

Các công ty đều tăng cường nhân công, đầu tư máy móc để đáp ứng nhu cầu của khách. Ảnh: T.P

Theo khảo sát, đối với những đơn hàng đặt lịch trước, giá cả dịch vụ không tăng so với ngày thường. Còn đối với những khách hàng gọi muộn, yêu cầu gấp thì giá tăng. Theo đó, giá vệ sinh nhà được tính theo giờ tầm 80.000-100.000 đồng/giờ; hoặc tính theo diện tích 40.000-60.000 đồng/m2 hoặc nhận khoán theo nhà…

“Đặt lịch trước là chúng tôi đã lên đơn, bố trí nhân công, máy móc trước; còn gọi đột xuất thì hầu hết phải thuê ngoài hoặc tăng ca, giá thuê ngoài tăng, việc tăng ca trái giờ nên thù lao tăng”, chị Nguyễn Hoài An, chủ một cơ sở dọn dẹp vệ sinh ở đường Nguyễn Gia Thiều (TP. Vinh) chia sẻ.

Cao điểm từ 15 - 28 tháng Chạp, những người làm dịch vụ này phải tăng ca, làm xuyên trưa, xuyên đêm. Ảnh: T.P

Nắm bắt nhu cầu của người dân, thời gian gần đây, dịch vụ dọn dẹp vệ sinh xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên, vào mùa cao điểm Tết Nguyên đán, cung vẫn không đủ cầu. Do đó, ngoài các công ty vệ sinh chuyên nghiệp thì có rất nhiều hội, nhóm thời vụ nhận làm dịch vụ này. Lực lượng lao động tham gia công việc vệ sinh, dọn nhà dịp Tết cũng “muôn hình vạn trạng”, từ người thu mua đồng nát, sinh viên tận dụng thời gian nghỉ học làm thêm, người đã nghỉ hưu và thậm chí cả những người làm công ăn lương do thu nhập thấp cũng tranh thủ kiếm thêm chút tiền tiêu Tết.

Làm việc hết công suất, do đó, thu nhập tháng Tết của những người làm dịch vụ này cũng khá cao, dao động 20-30 triệu đồng. Ảnh: T.P

Nhu cầu tăng, cung không đủ cầu, do đó, rất nhiều đối tượng nắm bắt được điều này đã lập các trang Fanpage “ma” lừa đảo khách hàng khi nhận chuyển cọc trước; hoặc thuê lao động tự do không rõ nhân thân, địa chỉ, trong quá trình dọn dẹp xảy ra mất trộm đồ đạc hoặc thuê nơi không uy tín, dọn không sạch sẽ… Do đó, những người sử dụng dịch vụ cần lên kế hoạch trước, đặt lịch để chủ động công việc; tìm đơn vị uy tín để thuê và nêu cao tinh thần cảnh giác để tránh “tiền mất, tật mang”.