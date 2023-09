Cảng hàng không quốc tế Vinh thông báo gia hạn nhận hồ sơ đề xuất

(Baonghean.vn) -Mùa mưa bão cận kề, người dân nhiều địa phương ở các huyện ven cửa sông, cửa biển Nghệ An lại canh cánh nỗi lo, do còn nhiều tuyến đê xung yếu xuống cấp nghiêm trọng chưa được đầu tư, sửa chữa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.