Cảng Nghệ Tĩnh ra quân sản xuất đầu năm

Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đón mã hàng đầu năm 2021. Ảnh: Quang An

Năm 2020, mặc dù chịu nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên Cảng Nghệ Tĩnh đã nỗ lực vượt khó trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đạt được nhiều kết quả khả quan.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng năm 2020 ước đạt 4.224.375 tấn, tăng 11,72% so với năm 2019 và tăng 11,17% so với kế hoạch năm 2020. Doanh thu từ hoạt động khai thác cảng năm 2020 ước đạt 197 tỷ 686 triệu đồng, tăng 8,06% so với năm 2019 và tăng 6,86% so với kế hoạch năm 2020.