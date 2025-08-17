Chủ Nhật, 17/8/2025
Cảnh báo ngập lụt nhiều địa phương ở Nghệ An

PV 17/08/2025 06:49

Theo dự báo, mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay (17/8) có thể gây ngập lụt nhiều địa phương ở Nghệ An đến trưa ngày 18/8.

Bản tin phát lúc 05h15 sáng nay (17/8) của Đài Khí tượng Thuỷ văn Nghệ An cho biết: Trong 06 giờ qua (từ 23 giờ ngày 16/08 đến 05 giờ ngày 17/08), địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa to như: Lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa tự động : Hoàng Mai: 76.4mm.

1.jpeg
Ảnh minh hoạ.

Đài Khí tượng Thuỷ văn Nghệ An cảnh báo, đợt mưa này nguy cơ cao gây ngập úng các vùng trũng thấp, khu đô thị, ven sông suối tỉnh Nghệ An.

Thời gian ngập lụt: Có khả năng kéo dài đến trưa ngày 18/8

Độ sâu ngập lụt lớn nhất: 0.2-0.5m, có nơi cao hơn 0.6m

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt: Cấp 1

2(1).jpg
Nguồn: Đài Khí tượng Thuỷ văn Nghệ An.

Cảnh báo tác động của ngập lụt: Do mưa lớn gây ngập lụt đến các tuyến đường gây ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông và đi lại của người dân. Đề nghị người dân và các đơn vị theo dõi và có biện pháp phòng tránh.

