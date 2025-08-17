Kinh tế

Cảnh báo ngập lụt nhiều địa phương ở Nghệ An

Theo dự báo, mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay (17/8) có thể gây ngập lụt nhiều địa phương ở Nghệ An đến trưa ngày 18/8.