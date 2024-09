Kinh tế Cảnh báo ngập lụt tại các địa phương trên địa bàn Nghệ An Mưa to kéo dài trong nhiều giờ qua đã khiến nhiều địa phương của Nghệ An bị ngập lụt. Cảnh báo thời gian ngập lụt kéo dài đến trưa 23/9.

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, trong nhiều giờ qua, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo đợt mưa này nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, ven sông suối tỉnh Nghệ An.

Đường Lê Hoàn, TP Vinh nước ngập khoảng 30cm trong sáng 23/9. Ảnh: Quang An

Cụ thể, huyện Quỳnh Lưu gồm các xã: An Hòa, Ngọc Sơn, Quỳnh Bá, Quỳnh Châu, Quỳnh Diễn, Quỳnh Đôi, Quỳnh Giang, Quỳnh Hậu, Quỳnh Hồng, Quỳnh Hưng, Quỳnh Lâm, Quỳnh Long, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Tam, Quỳnh Tân, Quỳnh Thạch, Quỳnh Thắng, Quỳnh Thanh, Quỳnh Thọ, Quỳnh Thuận, Quỳnh Văn, Quỳnh Yên, Sơn Hải, Tân Sơn.

TP. Vinh, gồm: Bến Thủy, Cửa Nam, Đội Cung, Đông Vĩnh, Hà Huy Tập, Hồng Sơn, Hưng Bình, Hưng Chính, Hưng Đông, Hưng Phúc, Lê Lợi, Lê Mao, Nghi Ân, Nghi Đức, Nghi Kim, Nghi Liên, Nghi Phú, Quán Bàu, Quang Trung, Trung Đô, Trường Thi, Vinh Tân.

Huyện Hưng Nguyên, gồm: Châu Nhân, Hưng Lĩnh, Hưng Lợi, Hưng Mỹ, Hưng Phúc, Hưng Tây, Hưng Thành, Hưng Thịnh, Hưng Trung, Hưng Yên Bắc, Long Xá.

Đô Lương, gồm: Đại Sơn, Hiến Sơn, Thượng Sơn, Trù Sơn.

Huyện Diễn Châu gồm: Diễn An, Diễn Bích, Diễn Cát, Diễn Đoài, Diễn Đồng, Diễn Hải, Diễn Hạnh, Diễn Hoa, Diễn Hoàng, Diễn Hồng, Diễn Hùng, Diễn Kim, Diễn Kỷ, Diễn Lâm, Diễn Liên, Diễn Lộc, Diễn Mỹ, Diễn Ngọc, Diễn Nguyên, Diễn Phong, Diễn Phú, Diễn Phúc, Diễn Quảng, Diễn Tân, Diễn Thái, Diễn Thành, Diễn Tháp, Diễn Thịnh, Diễn Thọ, Diễn Trung, Diễn Trường, Diễn Vạn, Diễn Xuân, Diễn Yên, Minh Châu, Thị trấn Diễn Châu.

Huyện Yên Thành gồm: Đô Thành, Đồng Thành, Đức Thành, Hậu Thành, Hoa Thành, Hồng Thành, Hợp Thành, Hùng Thành, Kim Thành, Lăng Thành, Long Thành, Mã Thành, Nhân Thành, Phú Thành, Phúc Thành, Quang Thành, Tân Thành, Tăng Thành, Tây Thành, Thị trấn Yên Thành, Thọ Thành, Tiến Thành, Văn Thành, Vĩnh Thành, Xuân Thành.

Thị xã Thái Hoà gồm: Đông Hiếu, Nghĩa Thuận, Quang Tiến.

Huyện Nghĩa Đàn, gồm: Nghĩa Khánh, Nghĩa Lộc, Nghĩa Long.

Thị xã Hoàng Mai có Quỳnh Xuân.

Huyện Thanh Chương gồm: Thanh Đức, Thanh Giang, Thanh Khai, Thanh Lâm, Thanh Lương, Thanh Xuân, Thanh Yên.

Huyện Nam Đàn gồm: Hồng Long, Hùng Tiến, Khánh Sơn, Kim Liên, Nam Anh, Nam Hưng, Nam Lĩnh, Nam Nghĩa, Nam Thái, Nam Thanh, Nam Xuân, Thị trấn Nam Đàn, Thượng Tân Lộc, Trung Phúc Cường, Xuân Hòa, Xuân Lâm.

Thời gian ngập lụt, có khả năng kéo dài đến trưa ngày 23/9.