Mưa to khiến nhiều cầu tràn ở Thanh Chương bị ngập, nước chảy xiết

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trong hai ngày 19 và 20/9, trên địa bàn Nghệ An có mưa to, khiến nhiều cầu tràn ở huyện Thanh Chương bị ngập, nước chảy xiết gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại.