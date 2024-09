Kinh tế

Cảnh báo tàu thuyền giằng néo dưới trụ cầu Nam Đàn trong mưa lớn

Thời điểm này Nghệ An đang có mưa rất to, nước sông Lam dâng cao nhưng có khá nhiều tàu thuyền giằng néo dưới ngay trụ cầu Nam Đàn, nguy cơ mất an toàn.