Cánh cửa khác sẽ mở ra với các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sự nghiệt ngã của bóng đá khiến giấc mơ Vàng Giải U17 Quốc gia 2023 của U17 Sông Lam Nghệ An đã không thể thành hiện thực. Tuy nhiên khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, cú vấp ngã này là bài học lớn giúp các chân sút U17 Sông Lam Nghệ An trưởng thành hơn.

Sự nghiệt ngã của bóng đá

Phải khẳng định rằng, cặp đấu bán kết giữa U17 Sông Lam Nghệ An và U17 Viettel là cuộc so tài đáng được chờ đợi nhất ở vòng chung kết Giải U17 Quốc gia 2023. Bởi đây là 2 đội bóng đã tạo được thương hiệu trên bản đồ bóng đá trẻ Việt Nam. Suốt chiều dài lịch sử Giải U17 Quốc gia, Sông Lam Nghệ An giữ kỷ lục với 8 chức vô địch. Lần gần nhất họ đứng trên đỉnh vinh quang vào năm 2020, khi sở hữu những ngôi sao đình đám như Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Nguyễn Văn Bách, Trịnh Hoàng Cảnh...

Với Viettel, họ chỉ mới giành được 1 chức vô địch U17 Quốc gia, nhưng không thể phủ nhận sức mạnh của đội bóng này. Trong những năm gần đây, câu lạc bộ Viettel luôn sản sinh ra những tài năng kiệt xuất cho bóng đá Việt Nam. Đáng chú ý như Nhâm Mạnh Dũng, Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang...

Và trải qua những trận đấu tại Giải U17 Quốc gia 2023, cả 2 đội đều khẳng định được sức mạnh khủng khiếp. Trước khi đến với trận bán kết, U17 Viettel đã giành toàn thắng. U17 Sông Lam Nghệ An còn có được thành tích tốt hơn thế khi ghi được tới 16 bàn và không để thủng lưới bàn nào.

Nếu đem ra cân đo đong đếm đông đảo khán giả chắc sẽ cùng chung suy nghĩ, U17 Sông Lam Nghệ An xứng đáng là đội cửa trên khi cả 2 chạm trán. Và trên thực tế, trong trận bán kết, U17 Sông Lam Nghệ An đã thể hiện được sức mạnh vượt trội so với đối thủ. Sở hữu nhiều pha lên bóng có tính đa dạng cao, các học trò của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài làm xáo trộn hàng thủ Viettel và liên tục gây sóng gió lên khung thành của Anh Quang. Tuy nhiên, U17 Sông Lam Nghệ An có lẽ không thể hình dung nổi bóng đá lại cay nghiệt đến thế.

U17 Sông Lam Nghệ An gục ngã với chỉ 1 bàn thắng duy nhất của U17 Viettel ở phút 35 của trận đấu. Sau bàn thua U17 Sông Lam Nghệ An đã làm đủ mọi cách, nhưng không hiểu sao trái bóng lại luôn né tránh mảnh lưới của Viettel. Thậm chí U17 Sông Lam Nghệ An đã được hưởng phạt đền ở phút cuối trận, nhưng vẫn không tài nào thắng được vận đen đang ngự trị và họ phải chấp nhận nói lời chia tay giải trong sự nuối tiếc đến khôn tả.

Có một thực tế mà đến bây giờ người trong cuộc, hay khán giả xứ Nghệ vẫn không thể tin được rằng, vì sao đội bóng của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài đã ghi tới 16 bàn, không để thủng lưới bàn nào cho đến trước trận bán kết lại bị loại. Trong khi đó, U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vào đến trận chung kết, nhưng lại nhận về tới 5 bàn thua.

Tuy nhiên bóng đá là vậy, là sự nghiệt ngã mà những người yêu nó, sống với nó phải chấp nhận. Bóng đá không bị nhàm chán trong thời đại kỷ nguyên số như hiện nay, phần lớn đến từ những bất ngờ như thế. Và các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An có lẽ đã hiểu ra được thực tế đó và lúc này họ cần phải biết đứng dậy mạnh mẽ hơn cho những mục tiêu lớn đang chờ phía trước.

Dù sao khi xem U17 Sông Lam Nghệ An thi đấu ở giải năm nay, đông đảo khán giả đều cảm thấy hài lòng với tinh thần chơi bóng máu lửa, cống hiến của họ. Và trên hết, các học trò của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài đã ghi dấu trong lòng người hâm mộ.

Biết đứng dậy sau thất bại

Trong chuỗi trận đấu trước khi gặp Viettel, các cầu thủ U17 xứ Nghệ đều thể hiện phong độ chói sáng, chơi thăng hoa và sở hữu nhiều pha xử lý làm nức lòng khán giả. Đặc biệt họ luôn ra sân với sự tự tin rất cao và luôn đưa ra được các pha xử lý đầy chính xác, hiệu quả. Tuy nhiên, ở bán kết dường như các chân sút xứ Nghệ đã không còn là chính mình, thiếu đi bản lĩnh, sự lạnh lùng cần thiết.

Tiền vệ Trọng Sơn, cầu thủ đã chơi rất hay ở tứ kết, bỗng trở nên vô duyên trước cầu môn đối phương. Anh sở hữu không dưới 4 cơ hội để có thể lập công. Đặc biệt chân sút này còn đá hỏng phạt đền ở phút cuối trận. Trọng Tuấn như thường lệ vẫn là sợi dây liên kết của toàn đội, nhưng trước những cơ hội mười mươi vẫn sút ra ngoài.

Ở hàng thủ, các trận đấu trước đó trung vệ U17 Sông Lam Nghệ An chơi đầy chững chạc và làm nản lòng rất nhiều chân sút đối phương. Tuy nhiên trong một khoảnh khắc mất tập trung ở trận Viettel phải trả giá bằng bàn thua được ghi bởi Đặng Thanh Bình.

Sau trận đấu các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An đã đổ gục xuống sân. Những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của Trọng Sơn và đồng đội. Họ tiếc nuối với những cơ hội ngon ăn được tạo ra, nhưng không thể cân bằng được tỷ số. Và tiếc nuối lớn hơn khi các học trò của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài biết rằng, với năng lực hiện có đáng nhẽ họ phải làm được điều lớn hơn.

Tuy nhiên cú vấp ngã này là bài học lớn để họ biết mình đang thiếu những gì trong nghề nghiệp. Thông thường các cầu thủ trẻ sẽ chơi rất hay khi đạt được độ hưng phấn, nhưng sẽ đánh mất mình khi gặp những đội bóng già rơ, biết cách phá lối chơi của họ. Thế nên trận thua Viettel rất đáng tiếc cho U17 Sông Lam Nghệ An, nhưng dường như lại cần thiết cho chặng đường phát triển bóng đá của những cầu thủ xứ Nghệ trong tương lai.

Cánh cửa này đóng lại, sẽ có những cánh cửa khác mở ra, trước mắt 6 cầu thủ trụ cột của U17 Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục được tham gia Giải U19 Quốc gia 2023. Họ cần lấy lại sự cân bằng và chơi đĩnh đạc hơn để chứng minh bản thân đã có sự trưởng thành.

Thay lời kết, đội trưởng Trọng Tuấn – U17 Sông Lam Nghệ An chia sẻ: “Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi vì không đáp ứng được sự kì vọng của người hâm mộ. Chúng tôi sẽ xem đây là bài học lớn trong chặng đường chơi bóng chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ đứng dậy mạnh mẽ hơn và chơi hiệu quả hơn ở những giải đấu tiếp theo”.