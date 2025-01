Pháp luật Cảnh sát giao thông Nghệ An kịp thời đưa cháu bé 5 tuổi đi cấp cứu, thoát khỏi cơn nguy kịch Trong lúc sốt cao, co giật và tím tái, cháu Phạm Hồng V. (SN 2020) trú tại huyện Hưng Nguyên đã được lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Vào lúc 4 giờ 47 phút ngày 5/1, Tổ công tác số 1 - Trạm CSGT Diễn Châu thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại tuyến đường tránh thành phố Vinh thì phát hiện anh Phạm Hồng Nguyên (SN 1983) trú tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên bế con nhỏ chạy bộ trên đường trong thời tiết lạnh giá, cầu cứu Tổ công tác giúp đỡ đưa cháu bé đi bệnh viện cấp cứu.

Trạm CSGT Diễn Châu dùng xe chuyên dụng kịp thời đưa cháu bé đi cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Ngọc Anh

Thời điểm đó, cháu Phạm Hồng Vũ (SN 2020) sốt rất cao và lên cơn co giật, tím tái.

Xác định đây là tình huống rất nguy hiểm đến sức khoẻ của cháu bé, ngay lập tức, Tổ công tác đã dùng xe ôtô chuyên dụng của CSGT, khẩn trương đưa cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Bước đầu, bác sĩ chẩn đoán cháu V. bị viêm phổi, thiếu máu.

Nhờ được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên hiện tại, cháu bé đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ đang ổn định trở lại.

Gia đình anh Phạm Hồng Nguyên đã bày tỏ lòng cảm kích, biết ơn trước hành động đẹp của Tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu.