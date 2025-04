Pháp luật Cảnh sát giao thông Nghệ An phát hiện 59 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong tối 5/4 Đây là số liệu trong buổi đầu ra quân triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân, đồng thời, tăng cường kiểm soát và ngăn ngừa các nguy cơ tai nạn giao thông trong thời gian cao điểm lễ hội.

Đội CSGT đường bộ số 2 kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe ô tô. Ảnh tư liệu PV

Kết quả tổng hợp từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An cho thấy, tối 5/4, phòng đã triển khai đồng loạt hoạt động của 19 Tổ 373 tại các huyện, thị xã trên toàn tỉnh, với sự tham gia của 271 lượt cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, 15 tổ công tác phối hợp giữa các đội, trạm, tổ cảnh sát giao thông địa bàn huyện, thành phố, thị xã thuộc Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã, phường, thị trấn cũng được huy động, với 355 lượt CBCS tham gia.

Qua đó, đã phát hiện 117 trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Trong đó: 59 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3 trường hợp lái xe sử dụng ma túy; 36 trường hợp không có Giấy phép lái xe và đăng ký xe; 44 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 8 trường hợp không gắn biển số… Tạm giữ 13 xe ô tô, 46 xe mô tô.

Theo Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại an toàn, thuận lợi cho người dân trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025, lực lượng CSGT tỉnh đã triển khai kế hoạch tổng lực, theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát giao thông.

Các Tổ 373 đã phối hợp chặt chẽ với các đội, trạm, tổ cảnh sát giao thông tại các huyện, thành phố, thị xã và Công an xã, phường, thị trấn đồng loạt ra quân, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. Mục tiêu là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt, chú trọng vào việc kiểm tra và xử lý các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn.

Đội CSGT đường bộ số 1 kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe ô tô. Ảnh: P.V

Các tổ công tác đồng loạt triển khai kiểm tra tất cả các tuyến đường trên toàn tỉnh. Đặc biệt, lực lượng chủ động thay đổi khung giờ và địa điểm kiểm tra liên tục, nhằm ngăn chặn các đối tượng lợi dụng việc nắm bắt quy luật hoạt động của tổ công tác để trốn tránh sự kiểm soát.

Với phương châm "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ", lực lượng CSGT sẽ kiên quyết xử lý mọi hành vi vi phạm. Quyết tâm này thể hiện sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của lực lượng CSGT Nghệ An trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi./.