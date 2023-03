Cặp đôi người Nghệ hứa hẹn 'làm nên chuyện' ở Tuyệt đỉnh song ca 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong vòng đấu loại trực tiếp Chương trình Tuyệt đỉnh song ca 2023 lên sóng truyền hình mới đây, cặp đôi thí sinh Hoàng Như Quỳnh - Võ Phương Thủy đã gây ấn tượng đặc biệt với ban giám khảo và khán giả. Đây là 2 cô gái cùng sinh năm 1998, quê ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

Hoàng Như Quỳnh và Võ Phương Thủy hiện đang là sinh viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Như Quỳnh theo đuổi dòng nhạc dân gian, Phương Thủy học dòng nhạc thính phòng. Đến với cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca 2023, hai cô gái quê Nghệ đã có một sự kết hợp ăn ý tuyệt vời. Vượt qua nhiều cặp đôi, Như Quỳnh và Phương Thủy tự tin bước vào Chung kết “Tuyệt đỉnh song ca" với những vòng đấu loại hấp dẫn.

Trong vòng đấu loại trực tiếp Chương trình Tuyệt đỉnh song ca 2023 lên sóng truyền hình mới đây, cặp đôi thí sinh Hoàng Như Quỳnh - Võ Phương Thủy đã gây ấn tượng đặc biệt với ban giám khảo và khán giả. Bài chèo cổ “Đào liễu” vốn quen thuộc với nhiều người, qua phần thể hiện của hai nữ ca sĩ Gen Z rất đỗi ngọt ngào, đằm thắm mà vẫn trẻ trung, tươi mới. Cùng với giọng hát, hai cô gái còn chinh phục khán giả bằng vẻ ngoài xinh tươi, duyên dáng, mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Ngay sau khi Hoàng Như Quỳnh và Phương Thủy kết thúc bài dự thi “Đào liễu”, ca sĩ Hiền Thục đang ngồi “ghế nóng” giám khảo đã lập tức thốt lên: “Đẹp mà còn hát hay nữa. Khi các em hát, cộng với hòa âm của bài này hết sức hiện đại mà lại nhẹ nhàng, du dương. 10 điểm!”. Giám khảo Cẩm Ly khen: “Hai đứa rất duyên dáng”. Nhạc sĩ Minh Vy đánh giá: “Anh khen hai đứa hát đồng âm rất chuẩn”.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ, phần biểu diễn của Hoàng Như Quỳnh - Phương Thủy khiến anh nhớ đến tuổi thơ của mình, anh rất mê các cô hát ả đào trên radio, trong những chương trình ngày Tết, nghe rất ma mị mà có gì như tiên cảnh…

“Phương Thủy và Như Quỳnh như có đồng điệu về ngoại hình và cả giọng hát. Trong bài vừa rồi, hai em tung hứng cho nhau rất tuyệt vời. Về phần biểu diễn, hai em như hai nàng tố nữ trong tranh bước ra, tạo thêm mỹ cảm cho người xem”, nam đạo diễn nói và chốt lại rằng: “Về tổng thể là một tiết mục rất dễ thương”. Trong khi đó, MC Nguyên Khang, với vai trò người dẫn dắt chương trình, cũng đánh giá hai nữ ca sĩ là “cặp đôi dịu dàng, duyên dáng, dung dị”.

Với tiết mục “Đào liễu”, hai nữ ca sĩ Hoàng Như Quỳnh - Phương Thủy đã giành được tấm vé đi thẳng vào vòng trong cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca 2023. Chiến thắng bước đầu của Hoàng Như Quỳnh và Phương Thủy khiến nhiều người không khỏi tò mò về hai cô gái xinh đẹp, hát hay này.

Điều thú vị là, không chỉ hòa giọng ăn ý trên sân khấu, ở ngoài đời, Hoàng Như Quỳnh và Phương Thủy cũng có rất nhiều điểm tương đồng. Hai cô gái cùng sinh năm 1998, cùng quê ở huyện miền núi Tân Kỳ (Nghệ An), hiện đang là sinh viên hệ Đại học Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đặc biệt, hai cô gái cùng chung đam mê và quyết tâm theo đuổi dòng nhạc dân gian, trữ tình.

Tuy vậy, Hoàng Như Quỳnh và Phương Thủy có hai màu giọng hoàn toàn khác nhau. Nếu như Hoàng Như Quỳnh có cách hát đằm thắm, đậm chất miền Trung thì Phương Thủy có phần nhẹ nhàng, mềm mại hơn. Về kỹ thuật thanh nhạc, họ cũng không giống nhau ở cách nhả chữ, xử lý tác phẩm. Tuy nhiên, khi song ca, hai nữ ca sĩ lại biết cách kết hợp ăn ý, luôn cố gắng hát một cách hoàn chỉnh nhất để khán giả cảm nhận được hai người hòa giọng như một.

“Hai đứa chơi thân với nhau đến nay đã 8 năm, có sự đồng điệu về tâm hồn - đó là điều quan trọng nhất. Chính sự đồng điệu đã giúp hai đứa bổ trợ cho nhau rất nhiều trong lúc hát, biểu diễn, từ những nốt luyến láy cho đến thể hiện trên sân khấu. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, mỗi người trong chúng tôi đã đủ hiểu mình nên hát tiếp như thế nào rồi”, Hoàng Như Quỳnh chia sẻ.

Chia sẻ thêm về tình yêu với âm nhạc dân gian, hai nữ ca sĩ trẻ cho biết: Là những người con của quê hương xứ Nghệ - cái nôi dân ca truyền thống, tâm hồn được thấm đẫm trong lời ru, lời hát của bà, của mẹ từ khi còn rất nhỏ. Bởi vậy, có thể nói chất dân ca đã có sẵn trong máu thịt mỗi người từ thuở ấu thơ. Sau này lớn lên, tìm hiểu thêm, họ càng thấy dòng nhạc này rất hay nên càng đam mê và quyết tâm theo đuổi, dù gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật.

Từ miền Trung, hai cô gái trẻ với hành trang duy nhất là giọng hát chân thành và tình yêu trong sáng, vô tư với âm nhạc dân gian đã khăn gói ra Hà Nội, thi đỗ vào cái nôi đào tạo âm nhạc lớn nhất nước là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tại đây, Hoàng Như Quỳnh may mắn được theo học Ca sĩ - Tiến sĩ âm nhạc Tân Nhàn, còn Võ Phương Thủy được dìu dắt bởi NSƯT Phúc Tiệp. Những người thầy đồng thời là những nghệ sĩ tài năng không chỉ truyền dạy kiến thức, kỹ thuật thanh nhạc mà tiếp thêm đam mê, nhiệt huyết và niềm tin để hai cô gái vững vàng hơn nữa trên chặng đường dài.

Trước khi đến với cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca 2023, hai giọng ca xứ Nghệ từng tham gia một số sân chơi âm nhạc và có những thành công bước đầu. Hoàng Như Quỳnh từng giành giải Ba cuộc thi Ngôi sao dân ca (năm 2019) và giải Nhì Sao Mai Nghệ An 2022. Còn Võ Phương Thủy, cô đoạt giải Khuyến khích Sao Mai Nghệ An 2022 và là Á quân cuộc thi Tiếng hát Sông Thương 2021 (do tỉnh Bắc Giang tổ chức). Hiện tại, hai nữ ca sĩ sinh năm 1998 đang là cặp thí sinh nổi bật của Chương trình Tuyệt đỉnh song ca 2023, được khán giả và cả giám khảo kỳ vọng sẽ “làm nên chuyện” tại sân chơi âm nhạc có độ phủ rộng rãi này.