Thị trường Cập nhật giá cả thị trường mới nhất chiều 26/9/2025 Giá cả thị trường mới nhất chiều nay 26/9 lúc 17h30: Giá vàng SJC BTMC Mi Hồng, vàng nhẫn, vàng thế giới; giá bạc, tỷ giá USD; giá cà phê, giá tiêu hôm nay.

Giá vàng thế giới hôm nay không thay đổi

Tính đến 17h30 chiều nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã chạm mốc 3753,49 USD/ounce, giảm 0,01% tương đương giảm 0,2 USD/Ounce so với hôm qua.

Dựa trên tỷ giá USD/VND hôm nay tại ngân hàng Vietcombank (26,453 VND/USD), giá vàng thế giới hôm nay quy đổi tương đương 119,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước chiều nay 26/9/2025

Tính đến 17h30 chiều nay 26/9/2025, giá vàng miếng trong nước không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC và vàng miếng PNJ niêm yết ở ngưỡng 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 133,5 - 134,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tính đến 17h30 ngày 26/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết không thay đổi so với hôm qua ở cả hai chiều mua - bán ở ngưỡng 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn không thay đổi so với hôm qua ở ngưỡng 129 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng chiều nay 26/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 26/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

132,5 134,5

- - Tập đoàn DOJI

132,5 134,5

- - Mi Hồng

133,5 134,5

- - PNJ

132,5

134,5

- - Bảo Tín Minh Châu

132,5

134,5

- -

Phú Quý 132 134,5

- -

1. DOJI - Cập nhật: 26/9/2025 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 132,500 134,500 AVPL/SJC HCM 132,500 134,500 AVPL/SJC ĐN 132,500 134,500 Nguyên liệu 9999 - HN 119,800 121,800 Nguyên liệu 999 - HN 119,300 121,300

2. PNJ - Cập nhật: 26/9/2025 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 132,500 134,500 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 128,500 131,500 Vàng Kim Bảo 999.9 128,500 131,500 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 128,500 131,500 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 128,500 131,500 Vàng nữ trang 999.9 126,100 128,600 Vàng nữ trang 999 125,970 128,470 Vàng nữ trang 9920 125,170 127,670 Vàng nữ trang 99 124,910 127,410 Vàng 916 (22K) 115,400 117,900 Vàng 750 (18K) 89,100 96,600 Vàng 680 (16.3K) 80,100 87,600 Vàng 650 (15.6K) 76,240 83,740 Vàng 610 (14.6K) 71,100 78,600 Vàng 585 (14K) 67,880 75,380 Vàng 416 (10K) 46,150> 53,650> Vàng 375 (9K) 40,880 48,380 Vàng 333 (8K) 35,090 42,590

3. SJC - Cập nhật: 26/9/2025 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 132,500 134,500 Vàng SJC 5 chỉ 132,500 134,520 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 132,500 134,530 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 128,300 131,000 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 128,300 131,100 Nữ trang 99,99% 125,500 128,500 Nữ trang 99% 122,227 127,227 Nữ trang 68% 80,038 87,538 Nữ trang 41,7% 46,239 53,739

Giá bạc chiều nay 26/9: Tăng mạnh đồng loạt

Tính đến 17h30 chiều ngày 26/9, giá bạc ghi nhận mức tăng mạnh đồng loạt từ thị trường thế giới đến trong nước, hưởng lợi từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Giá bạc trong nước ghi nhận xu hướng tăng giá rõ rệt. Tại Hà Nội, hệ thống của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý dẫn đầu mức tăng, với giá bán ra lên 1.770.000 đồng/lượng, tăng 29.000 đồng so với phiên sáng hôm trước.

Các đơn vị kinh doanh khác ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng điều chỉnh tăng 18.000 đồng/lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra. Mức giá phổ biến được niêm yết quanh khoảng 1.457.000 đồng/lượng cho chiều bán ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay lúc 17h30 (giờ Việt Nam) cũng có bước nhảy vọt, đạt 44,816 USD/ounce, tăng khoảng 32.000 đồng/ounce chỉ trong một ngày. Sự hồi phục mạnh mẽ từ thị trường thế giới là nguyên nhân chính dẫn đến đà tăng đồng loạt ở thị trường nội địa.

Theo phân tích của chuyên gia, động lực chính thúc đẩy giá bạc xuất phát từ kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất trong tương lai gần. Bên cạnh đó, nhu cầu công nghiệp dài hạn cho bạc vẫn rất vững chắc. Kim loại này là thành phần thiết yếu trong quá trình chuyển đổi năng lượng, như sản xuất pin mặt trời và điện khí hóa, tạo ra một nền tảng hỗ trợ giá về lâu dài.

Giới phân tích nhận định thị trường hiện đang trong trạng thái củng cố. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào dữ liệu lạm phát PCE sắp được FED công bố. Kết quả của chỉ số này sẽ cung cấp manh mối quan trọng về lộ trình chính sách tiền tệ, từ đó quyết định hướng đi tiếp theo của giá bạc. Dù vậy, bối cảnh lãi suất toàn cầu có dấu hiệu hạ nhiệt đang tạo ra một môi trường thuận lợi cho các kim loại quý như bạc.

Tỷ giá USD chiều ngày 26/9: Thị trường tự do tăng giá

Tỷ giá USD chiều ngày 26/9, biến động với xu hướng tăng giá trên thị trường tự do, trong khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh nhẹ tỷ giá trung tâm, tạo ra sự chênh lệch đáng chú ý giữa các kênh.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.194 VND/USD, tăng nhẹ 8 đồng so với hôm qua.

Với biên độ giao dịch được phép là ±5%, mức trần mà các ngân hàng thương mại có thể áp dụng là 26.453 VND/USD và mức sàn là 23.934 VND/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo được niêm yết ở hai mức: 23.982 VND/USD cho chiều mua vào và 26.400 VND/USD cho chiều bán ra.

Tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng lớn có sự biến động không đồng nhất. Vietcombank giữ giá mua vào ở 26.200 VND/USD và giá bán ra ở 26.450 VND/USD.

BIDV ghi nhận mức giảm 15 đồng ở chiều mua vào, xuống 26.215 VND/USD, và tăng nhẹ 3 đồng ở chiều bán ra, lên 26.453 VND/USD.

Ngân hàng Á Châu cũng có điều chỉnh tương tự với mức giá 26.200 VND/USD (mua vào) và 26.453 VND/USD (bán ra).

Khác với xu hướng tăng nhẹ ở kênh chính thống, tỷ giá USD trên thị trường tự do tăng khá mạnh. Cả hai chiều mua vào và bán ra đều tăng 29 đồng, đưa mức giá giao dịch phổ biến lên khoảng 26.533 VND/USD (mua vào) và 26.584 VND/USD (bán ra).

Sức mạnh của đồng USD cũng được phản ánh rõ trên thị trường toàn cầu. Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường giá trị của đồng bạc xanh so với một rổ các đồng tiền chủ chốt, đã tăng 0.61% lên 98.47 điểm. Mức tăng này góp phần củng cố xu hướng tăng giá của USD trên phạm vi quốc tế.

Chứng khoán châu Á chao đảo vì thuế quan

Các thị trường châu Á bước vào phiên giao dịch với nhiều biến động, chịu tác động từ thông tin về thuế quan mới của Mỹ và những điều chỉnh trong kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Sự xuất hiện của gói thuế quan mới từ chính quyền Mỹ đã tạo ra làn sóng lo ngại trên khắp các thị trường chứng khoán châu Á. Chỉ số Topix của Nhật Bản ghi nhận mức giảm 1.4%, trong khi chỉ số Nikkei giảm 0.5%. Tại Úc, cổ phiếu của tập đoàn công nghệ sinh học CSL sụt giảm hơn 3%. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) cũng giảm 0.45%.

Trái ngược với xu hướng giảm điểm ở châu Á, các hợp đồng tương lai tại châu Âu lại có dấu hiệu tích cực. Hợp đồng EUROSTOXX 50 tăng 0.37% và chỉ số FTSE tăng 0.25%. Trong khi đó, thị trường Mỹ thể hiện sự thận trọng khi hợp đồng tương lai cho chỉ số Nasdaq giảm nhẹ 0.08% và S&P 500 gần như đi ngang.

Giá tiêu hôm nay 26/9/2025: Trong nước không đổi

Giá tiêu hôm nay 26/9 tiếp tục giữ nguyên như hôm qua tại tất cả các vùng trồng trọng điểm. Mức giá thu mua phổ biến trong nước hiện dao động từ 148,000 đến 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu được niêm yết cụ thể như sau: tỉnh Đắk Lắk ở mức 150,000 đồng/kg, tỉnh Gia Lai ở mức 148,000 đồng/kg và tỉnh Lâm Đồng ở mức 149,000 đồng/kg.

Ở khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai cùng đạt 150,000 đồng/kg, trong khi tại Bình Phước mức giá là 148,000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu từ các nước sản xuất lớn cũng không ghi nhận thay đổi. Theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Lampung của Indonesia giữ ở mức 6,984 USD/tấn và giá tiêu trắng Muntok là 9,897 USD/tấn.

Malaysia có giá tiêu đen ASTA ở mức 9,700 USD/tấn, của Brazil là 6.500 USD/tấn và giá tiêu trắng ASTa ở 12,900 USD/tấn.

Về xuất khẩu, giá tiêu đen của Việt Nam có hai mức chính: loại tiêu chuẩn 500 gr/l được giao dịch ở 6,600 USD/tấn và loại chất lượng cao 550 gr/l có giá tiêu 6,800 USD/tấn. Đối với giá tiêu trắng, mức giá xuất khẩu duy trì ổn định ở 9,250 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 26/9/2025: Lại quay đầu giảm

Giá cà phê trong nước chiều 26/9 giảm từ 1000 đến 1600 đồng/kg, theo sau xu hướng biến động trái chiều của thị trường London và New York.

Tại Tây Nguyên, giá thu mua cà phê dao động trong khoảng 112,200 - 113,000 đồng/kg, giảm từ 1000 - 1600 đồng/kg.

Tỉnh Lâm Đồng hiện có mức thấp nhất, từ 112,200 - 113,000 đồng/kg, giảm 1000 - 1500 đồng/kg.

Ở Đắk Lắk, giá giao dịch 113,000 đồng/kg, giảm 1500 đồng/kg.

Tại Gia Lai, mức giá còn 112,600 đồng/kg, mất thêm 1600 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch rạng sáng 26/9, thị trường cà phê quốc tế ghi nhận diễn biến trái chiều.

Trên sàn London, Robusta giảm mạnh 91 - 125 USD/tấn (tương đương 2,22% - 2,96%), đưa giá kỳ hạn tháng 11/2025 về mức 4094 USD/tấn, tức khoảng 107,300 đồng/kg.

Ngược lại, Arabica trên sàn New York tăng 0,54% - 0,98%, với hợp đồng tháng 12/2025 chốt ở 8190 USD/tấn, tương đương 214,600 đồng/kg.

So với giá niêm yết quốc tế, cà phê Robusta trong nước đang cao hơn, khiến thị trường dự báo sẽ có đợt điều chỉnh giảm. Đúng như dự đoán, sáng nay 26/9, giá cà phê nội địa đã giảm hơn 2000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá dầu hôm nay 26/9/2025: Giá dầu tuần qua tăng nhờ căng thẳng Nga - Ukraine

Giá dầu thế giới ghi nhận mức tăng hơn 4% trong tuần, nhờ căng thẳng địa chính trị và chính sách hạn chế xuất khẩu nhiên liệu của Nga.

Trong phiên chiều 26/9 (giờ Việt Nam), dầu Brent tăng 21 cent, lên 69,63 USD/thùng, còn dầu WTI của Mỹ tăng 32 cent, đạt 65,30 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều đang hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất kể từ tháng 6, khi Brent và WTI từng tăng vọt hơn 11% do căng thẳng Israel – Iran.

Bộ Công Thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ 15h ngày 25/9. Cụ thể như sau:

- Giá xăng E5 RON92 giảm 370 đồng/lít xuống còn 19.610 đồng/lít.

- Giá xăng RON 95-III giảm 440 đồng/lít, còn 20.160 đồng/lít.

- Dầu diesel giảm nhẹ 50 đồng/lít, về mức 18.650 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa tăng 80 đồng/lít lên 18.620 đồng/lít.

- Giá dầu mazut tăng 70 đồng/kg, lên 15.200 đồng/kg.

Trong kỳ này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá.