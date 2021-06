Cặp vợ chồng ‘hờ’ mua bán heroin đâm xe vào lực lượng chức năng hòng chạy trốn

Ngày 19/6/2021, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa chuyên án ma túy, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Trước đó, rạng sáng ngày 16/6/2021, tại khu vực xã Tà Cạ, Kỳ Sơn, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Phòng phòng chống ma túy (Bộ đội Biên phòng Nghệ An), Đội phòng chống ma túy (Cục Hải quan Nghệ An) đồng loạt ra quân phá chuyên án ma túy, bắt giữ 02 đối tượng Dương Văn Sáng, SN 1973, trú tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Thị Vân, SN 1980, trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 01 bánh Heroin có trọng lượng 371g.

Hai đối tượng Vân và Sáng. Ảnh: Quỳnh Trang Trong quá trình bắt giữ, 02 đối tượng trên rất manh động, liều lĩnh. Lúc bị phát hiện, đối tượng Nguyễn Thị Vân đã điều khiển xe đâm thẳng vào tổ công tác hòng trốn chạy, còn đối tượng Dương Văn Sáng ném số ma túy trên ra xa khoảng 05m để phi tang. Tuy nhiên, hai đối tượng đã bị Ban chuyên án khống chế, bắt gọn cùng tang vật.



Tại cơ quan điều tra, các đối tượng tỏ thái độ chống đối, quanh co chối tội... Nhưng bằng nghiệp vụ sắc bén và sự dày dạn kinh nghiệm của các điều tra viên, các đối tượng trên phải cúi đầu chịu thua và nhận tội.

Theo đó, nghĩ rằng công an đang tập trung công tác phòng chống dịch nên cặp “vợ chồng hờ” Sáng và Thảo bàn nhau mua ma túy về bán kiếm lời thì bị bắt.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.