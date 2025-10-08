Chủ Nhật, 10/8/2025, 19:30 (GMT+7) Đọc truyện cuối tuần: Chờ động đất

Tác giả: Nhà văn Hồ Anh Thái. Biên tập: Kha Thường. Giọng đọc: Thanh Long. Đọc lời bình: Thanh Xuân. KTV dựng: Hải Viễn