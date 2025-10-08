Chủ Nhật, 10/8/2025
Chủ Nhật, 10/8/2025, 19:30 (GMT+7)

Đọc truyện cuối tuần: Chờ động đất

Chờ động đất - một câu chuyện tưởng chừng bi kịch nhưng lại được Hồ Anh Thái kể một cách nhẹ nhàng, hóm hỉnh. Tác phẩm xoay quanh tâm thế "chờ đợi" một trận động đất của các nhân vật, từ đó bóc trần những suy nghĩ đời thường, những toan tính vụn vặt của con người.
Tác giả: Nhà văn Hồ Anh Thái. Biên tập: Kha Thường. Giọng đọc: Thanh Long. Đọc lời bình: Thanh Xuân. KTV dựng: Hải Viễn
