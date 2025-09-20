Chủ Nhật, 21/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:

Podcast

00:00
image
Thứ Bảy, 20/9/2025, 19:30 (GMT+7)

Đọc truyện đêm khuya: “Núi Đợi”

Trong chiến tranh, có những cuộc chia xa dài đằng đẵng, có những người phụ nữ cả một đời chỉ biết chờ đợi. Núi Đợi của Bùi Thị Như Lan đưa ta về với bản Quằng, nơi núi Phia Sao và dòng Nặm Só trở thành chứng nhân cho nỗi nhớ, cho sự thủy chung của người ở lại. Một truyện ngắn chan chứa tình mẫu tử, tình vợ chồng và khát vọng đoàn tụ, lay động lòng người bởi sự giản dị mà sâu lắng.
NPV
Đọc thêm Podcast
Xem thêm
Nhiều người nghe

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

Liên hệ quảng cáo

Điện thoại: (023)88 600006
Email: [email protected]

Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
© Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO