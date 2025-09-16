Thứ Tư, 17/9/2025
Thứ Ba, 16/9/2025, 19:2 (GMT+7)

Đọc truyện đêm khuya: Hòn Đất (phần 4)

Phần 4 của tiểu thuyết Hòn Đất của nhà văn Anh Đức tiếp tục với những diễn biến đầy kịch tính và bi tráng. Đêm nay, tác phẩm đưa người nghe đến với nỗi đau xé lòng của bà Cà Xợi, người mẹ phải chứng kiến đứa con trai thằng Xăm trở thành kẻ ác, đối lập hoàn toàn với cô con gái Cà Mỵ kiên trung.
