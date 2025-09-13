Thứ Bảy, 13/9/2025
Thứ Bảy, 13/9/2025, 19:30 (GMT+7)

Truyện ngắn: Cây Lềnh si rực sáng

Sau bão- những tả tơi, vùi dập rồi cũng dần qua. Sự sống mới sẽ được bắt đầu… Dù bất cứ nơi đâu, bộn bề hay yên tĩnh- cuộc sống sẽ luôn chiếu những tia rực rỡ đủ để góc tối bừng sáng lên. Và những mát lành của mưa sẽ đủ để chồi non trỗi dậy. Đó cũng là điều mà Phan Đức Lộc đã gửi gắm qua truyện ngắn “Cây Lềnh si rực sáng”.
NPV
