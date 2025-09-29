Thứ Hai, 29/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:

Podcast

00:00
image
Thứ Hai, 29/9/2025, 21:30 (GMT+7)

Đọc truyện đêm khuya: Hòn Đất (Phần 13)

Khi cả Hang không còn một giọt nước, Anh Hai Thép đã đồng ý phương án để Sứ và Năm Nhớ đi lấy nước, cùng các chiến sỹ du kích đi yểm trợ, nhưng rồi, chuyến đi này, chị Sứ đã không kịp trở về, chị Sứ đã lọt và tay giặc. Và bọn giặc đã đưa ra đủ trò tra tấn chị, từ thể xác đến tâm lý hòng bắt chị đầu hàng.
NPV
Đọc thêm Podcast
Xem thêm
Nhiều người nghe

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

Liên hệ quảng cáo

Điện thoại: (023)88 600006
Email: [email protected]

Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
© Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO