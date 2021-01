CĐV Thái Lan trù dập Văn Lâm

Bài đăng thông báo Văn Lâm gia nhập Cerezo Osaka trên Fanpage của J-League. Ảnh chụp màn hình

"Chào mừng Văn Lâm tới J-League", tài khoản Facebook chính thức của J-League đăng sáng 30/1. "Thủ môn Việt Nam 27 tuổi sẽ thi đấu cho Cerezo Osaka mùa này".

Chưa đầy hai tiếng, bài có hơn 5.000 like và hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ. Phần lớn bình luận tới từ CĐV Thái Lan, bằng tiếng Anh.

"Chúc mừng Cerezo Osaka đã bổ sung cầu thủ thiếu chuyên nghiệp", tài khoản Bunyarit Intachup bình luận. "Hy vọng anh ấy không làm các bạn đau đầu". CĐV Anucha Noncharee viết: "Thủ môn giỏi nhất vũ trụ". Khun Nattaphol thì lịch sự hơn khi bình luận: "Từ Thái Lan, chúc anh may mắn. Đừng quay về đây nữa". Còn Aphiwat Maungrit ghi: "Một thủ môn thiếu chuyên nghiệp, bỏ tập và trốn khỏi CLB. Anh ta làm mọi cách để đến Cerezo Osaka".



CĐV Thái Lan còn cho rằng Văn Lâm sẽ phải "làm bạn" với ghế dự bị Cerezo Osaka. Kosin Charoensook viết: "Tận hưởng ghế dự bị nhé, người anh em". Pik Pakorn Chotikarn lại tỏ ra mỉa mai với bình luận: "Đừng cho Văn Lâm dự bị nhé, nếu không anh ta tới Pattaya chơi đấy". Utane Inban thì viết: "Chào mừng tới ghế dự bị nhé". Tương tự, Pariwat Srangsok bình luận: "Chúc may mắn trên ghế dự bị".Cerezo Osaka lên J-League 1 từ mùa 2017, từng chiêu mộ hai cầu thủ Thái Lan kể từ đó: Tiền đạo Tawan Khotrsupho và tiền vệ Chaowat Veerachat. Cả hai đều không được thi đấu cho đội một Cerezo trận nào, mà phải chơi ở đội U23. CĐV Thái Lan còn chê trách Cerezo dưới bài đăng của J-League. Ceegame_11 viết: "Chào mừng tới J-League 2, Cerezo Osaka". Còn Siwachat Saibua bình luận: "Tôi cứ nghĩ CLB như Cerezo Osaka phải khá hơn chứ, sao lại đi đêm với cầu thủ như vậy. Đội bóng này không có tinh thần thể thao, còn nhiều đội khách để cổ vũ".Cũng có một bình luận đến từ CĐV Thái Lan thực sự chúc mừng Văn Lâm, tới từ CĐV MrBee Dek Say Play. Còn Tony Sawangvitt bình luận: "Chúc Văn Lâm may mắn. Hy vọng anh học hỏi được nhiều nhất có thể ở Cerezo Osaka, trước khi trở về giúp đỡ Kiatisuk ở HAGL".Cerezo Osaka thông báo chiêu mộ Văn Lâm sáng 30/1, theo dạng tự do, sau khi được FIFA cấp giấy phép chuyển nhượng quốc tế ITC. Văn Lâm cần đến Nhật Bản cách ly, rồi kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng. Trong khi đó, CLB cũ Muangthong United vẫn kiện Văn Lâm phá hợp đồng không đúng quy định.Sau khi đẩy hai thủ môn cho mượn, Cerezo Osaka còn ba thủ môn là Kim Jin-hyeon, Văn Lâm và Shu Mogi. Trong đó, Kim là thủ môn chính thức gần 10 năm qua, còn Shu mới 22 tuổi và chưa thi đấu tại J-League.