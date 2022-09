Chặn bắt kẻ trộm chim chào mào, người đàn ông bị tử vong

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn vừa thông tin, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người dân tử vong.

Theo đó, khoảng 11h ngày 16/9/2022 anh Xồng Bá H. (SN 1986), trú tại bản Buộc Mú 1 ( xã Na Ngoi) đi từ bản Phù Khả 1(Na Ngoi) trở về thì thấy người dân hô hoán đuổi theo một đối tượng trộm chim chào mào nên đã dừng xe đứng bên đường để phối hợp bắt giữ và xảy ra va chạm giao thông với đối tượng ăn trộm chim chào mào.

Anh H. được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Tương Dương cấp cứu và được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An điều trị nhưng do tình trạng bệnh nhân quá nặng nên tuyến tỉnh trả về, người nhà xin đưa bệnh nhân về Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn để chờ cơ quan công an làm việc.

Đến 23 giờ ngày 17/9/2022, bệnh nhân Xồng Bá H. tử vong và được cơ quan công an tiến hành các thủ tục mổ pháp y để phục vụ điều tra vụ việc.

Đối tượng bắt trộm chim chào mào và xảy ra va chạm giao thông với anh H. đã bị bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ./.