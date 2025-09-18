Thể thao Chân sút thay Nguyễn Xuân Son quá hay; MU đạt doanh thu kỷ lục Chân sút thay Nguyễn Xuân Son quá hay; MU đạt doanh thu kỷ lục; Vinicius Jr đăng thông điệp khó hiểu sau khi bị loại khỏi đội hình Real; Nguy cơ Tây Ban Nha từ chối dự World Cup 2026... là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chân sút thay Nguyễn Xuân Son quá hay

Trên sân Thiên Trường, bầu không khí cuồng nhiệt đã tiếp thêm sức mạnh cho nhà đương kim vô địch V.League. HLV Vũ Hồng Việt tung ra đội hình với 10 ngoại binh, chỉ giữ lại Hoàng Anh là cầu thủ nội, thể hiện quyết tâm cao trước đại diện đứng hạng 4 Thai League mùa trước.

Ngay trong hiệp 1, Nam Định chiếm lĩnh thế trận và cụ thể hóa ưu thế ở phút 35. Mahmoud Eid thoát xuống bên cánh phải rồi treo bóng chính xác cho Caio Cesar, tiền đạo này tung cú sút chéo góc hạ gục thủ môn Ratchaburi, mở tỷ số 1-0.

Brenner - tiền đạo thay Nguyễn Xuân Son đã giúp Nam Định đánh bại Ratchaburi của Thái Lan.

Sang hiệp hai, dấu ấn thuộc trọn về Brenner – người thay thế Nguyễn Xuân Son từ lượt về V.League mùa trước. Phút 52, từ tình huống ném biên, Percy Tau căng ngang thuận lợi để Brenner nã cú sút trái phá, nhân đôi cách biệt. Chỉ 5 phút sau, tiền đạo người Brazil tiếp tục cho thấy khả năng chớp thời cơ tuyệt vời, khi xoay người dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 3-0.

Nỗ lực của Ratchaburi chỉ giúp họ có bàn rút ngắn ở phút 60, khi Tana tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Nam Định để ghi bàn thắng danh dự. Thủ môn Caique Santos dù bay người hết cỡ vẫn không thể cản phá.

Chiến thắng 3-1 trước Ratchaburi không chỉ mang đến khởi đầu thuận lợi cho Nam Định FC ở AFC Champions League Two, mà còn khẳng định Brenner xứng đáng là phương án thay thế Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo người Brazil đang chứng minh anh hoàn toàn có thể trở thành đầu tàu trên hàng công, giúp đội bóng thành Nam tiếp tục viết tiếp giấc mơ vươn ra châu lục.

MU đạt doanh thu kỷ lục

Tối 17/9, MU công bố doanh thu kỷ lục 665,5 triệu bảng, dù chịu khoản lỗ 33 triệu bảng với mùa giải Premier League tệ nhất lịch sử.

Mùa giải 2024/25, MU kết thúc ở tận vị trí thứ 15, thấp nhất trong lịch sử tham dự Premier League. Tuy nhiên, CLB chủ sân Old Trafford vẫn ghi nhận doanh thu cao nhất từ trước tới nay, chạm mức 665,5 triệu bảng.

MU mất một số tiền không nhỏ khi sa thải Ten Hag.

Chỉ 6 tháng trước, Sir Jim Ratcliffe cảnh báo CLB có thể sẽ cạn tiền trước khi kết thúc năm 2025. Tuy nhiên, kế hoạch tái cấu trúc với việc cắt giảm hơn 300 nhân viên giúp "Quỷ đỏ" giảm đáng kể chi phí hoạt động.

MU tin rằng những con số này phản ánh các biện pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả, mặc dù bị chỉ trích không ít. MU cũng ghi nhận doanh thu kỷ lục từ các ngày thi đấu và thương mại, đặc biệt nhờ vào hợp đồng với nhà tài trợ chính Snapdragon.

Ngoài ra, EBITDA (lợi nhuận trước lãi suất, thuế, khấu hao và khấu trừ) của CLB đạt mức cao nhất tại châu Âu kể từ đại dịch Covid-19, với con số 182,5 triệu bảng. EBITDA là một chỉ số quan trọng trong ngành để đánh giá hiệu quả kinh doanh.

Tuy nhiên, những con số này chỉ tính đến hết tháng 6 và chưa bao gồm tác động lớn từ kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, khi "Quỷ đỏ" chi khoảng 200 triệu bảng để chiêu mộ Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Senne Lammens.

Quỹ lương cầu thủ ở sân Old Trafford giảm 51,5 triệu bảng xuống còn 313,2 triệu bảng, nhờ vào việc MU không dự Champions League (quy định giảm lương theo thành tích), cùng việc chia tay một số cầu thủ có thu nhập cao.

Món nợ lịch sử của MU, di sản từ vụ thâu tóm của gia đình Glazer 20 năm trước, vẫn giữ nguyên ở mức 650 triệu USD, mặc dù thực tế giảm từ 511 triệu bảng xuống còn 471,9 triệu bảng nhờ sự thay đổi của đồng bảng Anh so với USD.

MU tiêu tốn 36,6 triệu bảng cho "các khoản chi đặc biệt", gồm tái cấu trúc CLB và thanh toán tiền đền bù hợp đồng cho HLV Erik ten Hag cùng đội ngũ trợ lý. Chi phí hoạt động của CLB là 733,6 triệu bảng, giảm 34,9 triệu bảng so với năm trước.

Các chi phí hoạt động khác của MU tăng 21 triệu bảng lên 170,4 triệu bảng, do chuyển sang mô hình thương mại điện tử mới trong năm nay.

Vinicius Jr đăng thông điệp khó hiểu sau khi bị loại khỏi đội hình Real

Vinicius Jr vừa có động thái gây chú ý trên mạng xã hội sau khi bị HLV Xabi Alonso đẩy lên ghế dự bị trong trận mở màn Champions League của Real Madrid.

Đêm thứ Ba tại Bernabeu, Real Madrid khởi đầu chiến dịch cúp châu Âu với chiến thắng chật vật 2-1 trước Marseille. Alonso bất ngờ sử dụng bộ ba tấn công gồm Franco Mastantuono, Arda Guler và Rodrygo, trong khi Kylian Mbappe tiếp tục đá cắm. Điều đó khiến Vinicius, người vừa đá chính trong trận thắng Real Sociedad cuối tuần qua, phải ngồi dự bị.

Vinicius phải ngồi dự bị ở trận đấu giữa Real và Marseille.

Vinicius được tung vào sân ở hiệp hai khi tỷ số đang là 1-1 và suýt nữa đã ghi bàn quyết định, trước khi Mbappe ấn định chiến thắng cho Real. Dù vậy, sau trận đấu, ngôi sao người Brazil lại gây chú ý khi đăng một bức ảnh trắng đen lên Instagram Story với hình anh cởi áo rời sân cùng ca khúc “Principles of a Champion”.

Không rõ thông điệp này nhắm tới người hâm mộ Real Madrid hay HLV Alonso, nhưng nó làm dấy lên những đồn đoán về tương lai của Vinicius.

Trong vài mùa gần đây, anh liên tục được liên hệ rời Bernabeu. Hè vừa qua, talkSPORT tiết lộ Saudi Arabia từng cân nhắc gửi đề nghị kỷ lục 350 triệu euro (304 triệu bảng) để chiêu mộ cầu thủ người Brazil. Kế hoạch này thậm chí đi kèm mức lương khổng lồ khoảng 1 tỷ euro (867 triệu bảng) trong 5 năm.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các CLB Saudi Arabia có còn mặn mà hay không, khi Vinicius, với hợp đồng còn hạn tới 2027, khởi đầu mùa giải mới không thật sự bùng nổ.

Vinicius Jr có thể trở lại đội hình xuất phát khi Real Madrid tiếp Espanyol tại La Liga vào thứ Bảy tới.

Nguy cơ Tây Ban Nha từ chối dự World Cup 2026

Patxi Lopez, người phát ngôn của Đảng Công nhân Xã hội, tuyên bố đội tuyển quốc gia này có thể tẩy chay World Cup 2026 nếu Israel giành quyền tham dự.

Ông nhấn mạnh Tây Ban Nha sẽ “đánh giá tình hình vào thời điểm thích hợp”, đồng thời cho rằng sự tẩy chay thể thao có thể khiến cộng đồng quốc tế “mở rộng tầm mắt” trước những gì Israel đã làm tại Gaza.

Tuyển Tây Ban Nha nguy cơ không dự World Cup.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi La Vuelta, giải đua xe đạp lớn nhất Tây Ban Nha, bị gián đoạn nghiêm trọng bởi các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine.

Chặng đua cuối tại Madrid kết thúc đột ngột cách đích 3 km vì lo ngại an toàn, không có tay đua nào được công nhận chiến thắng. Đội Israel-Premier Tech trở thành tâm điểm phản đối, với hàng nghìn người biểu tình chặn đường, treo cờ và vẽ graffiti phản đối. Nhiều tay đua tỏ ra thất vọng, trong đó có Carlos Verona, Tom Pidcock và nhà vô địch Jonas Vingegaard.

Israel chưa dự World Cup kể từ năm 1970, nhưng hiện vẫn còn cơ hội tranh vé play-off tại vòng loại khu vực châu Âu. Nếu họ thành công, nguy cơ khủng hoảng ngoại giao - thể thao có thể bùng nổ khi Tây Ban Nha và có thể nhiều quốc gia khác đứng trước lựa chọn tẩy chay World Cup.

FIFA từ lâu duy trì lập trường cứng rắn phản đối sự can thiệp của chính phủ vào bóng đá. Nếu Tây Ban Nha thực sự hành động, đội tuyển xứ đấu bò có nguy cơ đối diện án phạt nặng, thậm chí bị loại khỏi các giải đấu quốc tế.