(Baonghean.vn) - Sân vận động Thống Nhất luôn tràn ngập sắc vàng mỗi khi Sông Lam Nghệ An thi đấu. Thế nhưng, hôm qua (23/10) "chảo lửa thành Vinh" giữa lòng Sài Gòn đã nguội lạnh.

Nhớ lại mỗi khi Sông Lam Nghệ An thi đấu ở miền Nam thì đó là một ngày hội thực thụ với người hâm mộ xứ Nghệ. Nhưng trên sân Thống Nhất ngày hôm qua (trận Sông Lam Nghệ An gặp Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh), chỉ có lác đác khoảng 30-40 khán giả đến để cổ vũ cho thầy trò Huấn luyện viên Huy Hoàng. Trái lại, rất đông các cổ động viên Sông Lam Nghệ An đã có mặt tại Bình Dương để cổ vũ cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đến giờ, không phải cổ động viên xứ Nghệ mà chính những tay viết chuyên về bóng đá cũng phải "dò đài": Chiều nay Sông Lam Nghệ An đá như thế nào nhỉ?

Phong độ phập phù của đội bóng Sông Lam Nghệ An đang làm thất vọng người hâm mộ. Ngoại trừ nhà tài trợ Tân Long và Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An, không mấy ai tin vào mục tiêu tốp 3 V.League 2022.

Trên các diễn đàn Hội cổ động viên Sông Lam Nghệ An, họ đã đặt ra dấu hỏi cho những thất bại của đội nhà. Đồng thời bày tỏ mong muốn các cầu thủ “không quan trọng thắng hay thua, nhưng khi ra sân là phải chơi hết mình và cống hiến đến những giây phút cuối cùng’’. Nhưng đổi lại những trận đấu vừa qua, đội bóng Sông Lam Nghệ An vẫn chưa thể hiện được điều đó.

Điều khác biệt của Sông Lam Nghệ An với các đội khác đó chính là sự ủng hộ rất lớn của các cổ động viên. Họ yêu đội bóng, yêu cái tên và truyền thống hơn 40 năm của câu lạc bộ, họ quan tâm, theo dõi, quý trọng những con người trên sân. Dẫu đội bóng có thi đấu bết bát họ vẫn yêu, với điều kiện phải thi đấu hết mình. Một trận thua, không thể nói lên tất cả. Nhưng nhìn lại những trận thua, tất cả sẽ được phơi bày. Khi tình yêu bị phản bội thì họ có quyền để đáp trả lại điều đó. Thế nhưng, “giận thì giận mà thương thì thương”, bóng đá không có lỗi, nhất là khi nó là tinh hoa, là nét văn hóa của người dân mỗi vùng miền.

Người hâm mộ xứ Nghệ vẫn yêu bóng đá, họ tẩy chay cũng vì tình yêu quá lớn dành cho đội bóng. Họ quay lưng là để các cầu thủ và những người có trách nhiệm ở đội bóng hiểu rằng, khán giả đủ hiểu biết để phân biệt thật giả; và tình yêu chỉ có thể dành cho những người biết trân trọng những giá trị từ khán đài. Khán giả chỉ đến sân theo dõi những trận đấu dành cho họ, cái gì cũng có giới hạn, và niềm tin cũng vậy.