Chất thép Sông Lam Nghệ An ở sân chơi trẻ châu lục

(Baonghean.vn) - Nếu như lứa U20 trước đây, lò Sông Lam Nghệ An không đóng góp ngôi sao nổi trội nào, thì đến nay U20 tham dự giải trẻ cấp châu lục có tới 5 cái tên sáng giá. Ở giải đấu này “chất thép” Sông Lam Nghệ An ghi dấu ấn đậm nét.

Vòng chung kết Giải U20 châu Á 2023 (U20 ASIAN CUP-Uzbekistan 2023) bắt đầu diễn ra trong sự mong mỏi, kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ toàn châu lục, bởi đây chính là lứa cầu thủ tiềm năng để hướng tới World Cup 2026 hoặc World Cup 2030 được mở rộng, tạo cơ hội lớn cho các nền bóng đá đang phát triển.

Với U20 Việt Nam, điều này càng thể hiện rõ mục tiêu giúp bóng đá Việt vươn tầm hơn bao giờ hết, là sự tiếp nối của lứa U20 tham dự giải châu lục và thế giới của Quang Hải, Hoàng Đức, góp công to lớn vào thành công của U23 Việt Nam và Đội tuyển Việt Nam thời gian qua.

Nếu như lứa U20 trước đây, rất đáng tiếc lò Sông Lam Nghệ An không đóng góp ngôi sao nổi trội nào, dù sau đó có những cái tên Văn Đức, Xuân Mạnh, thì thật đáng mừng, lứa U20 hiện nay tham dự giải trẻ cấp châu lục có tới 5 cái tên sáng giá gồm: Văn Bình, Nguyên Hoàng, Văn Cường, Nam Hải và Xuân Tiến.

Trận đấu đầu tiên ra quân gặp đối thủ cực mạnh U20 Australia, ông Hoàng Anh Tuấn bố trí một đội hình phòng ngự - phản công, gần giống với sơ đồ quen thuộc thời ông Park Hang-seo nhưng có những biến thể quan trọng đáng chú ý so với cách dùng người của ông thầy người Hàn Quốc và cả ông Đinh Thế Nam khi chơi ở vòng loại khu vực.

Theo đó, đứng trong khung thành là thủ môn Cao Văn Bình (Sông Lam Nghệ An), người không bắt chính thường xuyên ở vòng loại nhưng có mặt trong trận đấu khó khăn nhất gặp U19 Indonesia trên sân khách nóng bỏng và bạo lực. Bộ ba trung vệ được ông Hoàng Anh Tuấn làm mới hoàn toàn gồm trung vệ 18 tuổi Lê Nguyên Hoàng (Sông Lam Nghệ An) cùng Đức Anh và Mạnh Hưng, rất tiếc Trịnh Hoàng Cảnh của Sông Lam Nghệ An từng chơi cực hay ở vòng loại bị chấn thương không thể góp mặt. Bộ đôi winback-hậu vệ biên tấn công cũng được làm mới hoàn toàn với Văn Khang (trái) và Văn Cường (Sông Lam Nghệ An) chơi bên phải và chúng ta sẽ thấy ai là người chơi biên tấn công hay hơn trong trận đấu này?

Như vậy, tuyến phòng thủ - tấn công của U20 Việt Nam với 6 người (1 thủ môn, 3 trung vệ, 2 hậu vệ biên) đã có tới 3 người của lò Sông Lam Nghệ An, tạo nên “cốt thép” vững chắc cho nhiệm vụ phòng thủ và cơ cở vững chắc cho mọi bước phản công của đội bóng.

Cần nói thêm, ông Hoàng Anh Tuấn biên chế bộ đôi trung tâm mới gồm Đức Việt và Đức Phú (trước đây là Văn Khang-Văn Trường), để Văn Trường chơi cao nhất như một tiền đạo mục tiêu. Khi chuyển đổi trạng thái, bộ ba tấn công của U20 có mặt Quốc Việt (trái), Văn Trường (giữa) và Thanh Nhàn (phải).

Bàn thắng quý như vàng của U20 Việt Nam ghi được từ một đợt phản công xuất thần bên cánh trái của Văn Khang, bóng được chuyển đổi rất nhanh đến chân Quốc Việt trong sự dâng cao đồng bộ của các tuyến và pha xử lý quyết đoán của “Vua giải trẻ” Quốc Việt là điểm sáng lớn nhất của mặt trận tấn công. Nhưng để bảo toàn được chiến thắng, công lao lớn nhất lại đến từ sự vững chãi, tỉnh táo của hàng thủ, trong đó “chất thép” Sông Lam Nghệ An ghi dấu ấn đậm nét.

Trước lối chơi bóng bổng truyền thống, tận dụng tối đa lợi thế thể hình, thể lực của đối thủ, với kinh nghiệm chinh chiến của một thủ môn trẻ được tôi luyện, Văn Bình luôn bình tĩnh hóa giải các pha bóng bổng, các tình huống gay cấn, kể cả pha đánh đầu nguy hiểm của tiền đạo chủ lực đối phương ngay chính giữa cầu môn. Chỉ có một tình huống lao lên phá bóng trong thế “năm ăn, năm thua” bật người đồng đội gây sóng gió trước cầu môn nhà có thể khiến Văn Bình phải rút kinh nghiệm. Còn lại, đây là màn ra mắt sân chơi châu lục đáng khen của thủ môn này.

Trong thế thua kém thể hình, thể lực, trung vệ giữa Lê Nguyên Hoàng luôn đảm bảo có mặt ở mọi điểm nóng và ra quyết định dứt khoát để giải vây kịp thời, xuất sắc các tình huống đối phương tiếp cận cầu môn nhà, trực tiếp đe dọa Văn Bình. Việc U20 Việt Nam giữ được mành lưới trắng trong trận đấu này có công lớn của cặp ngôi sao trẻ Sông Lam Nghệ An khi họ là những người cuối cùng giữ trọng trách ngăn chặn đối phương làm bàn.

Ngoài ra, đóng góp của Văn Cường bên hành lang phải, cả phòng ngự lẫn tấn công (nhất là ở hiệp 2) cũng rất đáng được ghi nhận. Cánh phải là nơi đối phương tập trung triển khai bóng tấn công, là ngòi nổ cho các tình huống băng cắt, kết thúc với điểm đến là tiền đạo cao kều Popovic. Văn Cường đã chơi đeo bám, dai như đỉa để ngăn ngừa các pha xuống biên hay tạt sâu của đối thủ, đồng thời dâng cao như thói quen thường thấy ở các lứa trẻ và đội 1 Sông Lam Nghệ An để tạt bóng như một winback thực thụ. Thật tiếc, pha kiến tạo như đặt của Văn Cường đã không được Thanh Nhàn chuyển hóa thành bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Ở hiệp 2, có thể nói những pha leo biên của Văn Cường thực sự là điểm mới, điểm sáng của U20 Việt Nam.

Ở những phút cuối, tiền vệ trẻ Nam Hải mới được tung vào sân, trong khi Xuân Tiến-niềm hy vọng số 1 của giàn trẻ Sông Lam Nghệ An chưa thấy xuất hiện trong trận ra quân, không rõ lý do gì? Dẫu vậy, đóng góp của dàn trẻ Sông Lam Nghệ An trên cả mặt trận phòng ngự lẫn tấn công là rất đáng ghi nhận và họ xứng đáng được thử lửa, được mang “tinh thần thép” Sông Lam Nghệ An đóng góp đắc lực cho hành trình chinh phục đỉnh cao của U20 Việt Nam tại giải đấu khó khăn này.