Chất xúc tác giúp U17 Sông Lam Nghệ An vượt qua U17 Viettel

(Baonghean.vn) - Sau chiến thắng thuyết phục trước Hà Nội, U17 Sông Lam Nghệ An bước đến vòng bán kết Giải U17 Quốc gia 2023 gặp Viettel. Đây là đội bóng rất mạnh ở mùa giải năm nay. Muốn giành chiến thắng trước đội bóng này, U17 Sông Lam Nghệ An cần có chất xúc tác từ người hâm mộ.

Nút thắt ở bán kết đến từ đấu pháp

Bước đến vòng tứ kết U17 Sông Lam Nghệ An phải đối đầu với đội bóng giàu truyền thống U17 Hà Nội. Đây được dự báo sẽ là trận đấu rất khó cho đội quân của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài. Bởi ngoài sở hữu lực lượng đồng đều, U17 Hà Nội còn được dẫn dắt bởi nhà cầm quân Phạm Minh Đức, người có nhiều kinh nghiệm, đã từng đạt được nhiều thành tích cao ở các giải trẻ. Và trên thực tế U17 Hà Nội đã nhập cuộc đầy tự tin, với lối chơi áp sát, vây ráp đối phương ngay từ giữa sân, điều đó gây rất nhiều khó khăn cho cách chơi ban bật nhỏ của U17 Sông Lam Nghệ An.

Nút thắt của trận đấu chỉ đến khi huấn luyện viên Phan Tiến Hoài quyết định thay đổi cách đá. U17 Sông Lam Nghệ An chuyển từ các pha luân chuyển bóng đoạn ngắn sang sử dụng các đường chuyền dài vượt tuyến và lên bóng từ hai biên.

Điều đó ngay lập tức phát huy tác dụng với bàn thắng mở tỷ số của Văn Linh. Từ pha tấn công ở biên phải Tấn Minh trả ngược bóng vào trong để tiền vệ mang áo số 18 băng vào dứt điểm làm xé lưới U17 Hà Nội. Ở bàn thắng thứ 2, Long Vũ cũng nhận được đường chuyền bổng từ tiền vệ Quốc Trung vượt qua tầm kiểm soát của hàng thủ Hà Nội, để băng xuống dứt điểm ghi bàn nhân đôi cách biệt. Trận đấu được an bài khi cầu thủ Hà Nội đánh đầu phản lưới nhà sau tình huống đá phạt góc của U17 Sông Lam Nghệ An. Cuối trận, Quốc Hòa còn ghi thêm một bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng 4-0 cho U17 Sông Lam Nghệ An.

Bật mí về cách để U17 xứ Nghệ giành chiến thắng, huấn luyện viên trưởng U17 Sông Lam Nghệ An cho hay: “Huấn luyện viên Phạm Minh Đức – U17 Hà Nội rất giỏi trong việc phá lối chơi của đối phương, thể hiện rõ ở các trận đấu trước đó. Đặc biệt là trận đấu với U17 PVF, họ đã tạo ra nhiều khó khăn cho đội bóng này và mang đến kết quả hòa 1-1. Ban huấn luyện U17 Sông Lam Nghệ An đã xác định từ trước, U17 Hà Nội sẽ chơi pressing tầm cao. Vì thế đã truyền đạt lại cho vận động viên phải giữ trạng thái tâm lý bình tĩnh. Sau khi vượt qua khoảng thời gian đầu khó khăn, ban huấn luyện đã điều chỉnh và đưa ra chỉ đạo để triển khai lối chơi phù hợp. Và đó là mấu chốt để U17 Sông Lam Nghệ An giành được kết quả tốt trước U17 Hà Nội”.

Bên cạnh áp dụng đấu pháp hợp lý ở trận tứ kết, thì còn phải dành những lời ngợi khen đến tinh thần thi đấu, năng lực của các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An. Họ đã cho thấy được phẩm chất, cũng như khát khao để mang đến một trận đấu bùng nổ trước đội bóng được cho là “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền”.

“Tôi muốn dành lời khen đến các học trò về màn trình diễn trong trận đấu với U17 Hà Nội. Các bạn ấy đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, có bản lĩnh để vượt qua sức ép mà U17 Hà Nội tạo ra ở những phút đầu tiên của trận đấu. Qua trận thắng ở vòng tứ kết đã giải tỏa được phần nào áp lực cho các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An. Chúng tôi sẽ tập trung tinh thần thoải mái nhất và động viên các cầu thủ cố gắng vượt qua từng trận một”, Huấn luyện viên Phan Tiến Hoài cho hay.

Chất xúc tác từ người hâm mộ

Ngọn núi tiếp theo mà U17 Sông Lam Nghệ An phải vượt qua trước khi nghĩ tới đích đến xa hơn ở giải này chính là U17 Viettel. Đây là đội bóng đã tạo được thương hiệu trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Trong quá khứ, có rất nhiều tài năng được sản sinh từ đây. Và bước đến giải đấu này, U17 Viettel cũng sở hữu rất nhiều cầu thủ triển vọng có thể kể đến như Công Hậu, Công Phương, Nguyễn Hoàng Nam, Đặng Thanh Bình... Với lực lượng hiện có, U17 Viettel đã cho thấy được sức mạnh khi trải qua 4 trận đấu tại vòng chung kết U17 Quốc gia 2023 đều giành chiến thắng. Đặc biệt trong trận đấu với U17 Khánh Hòa ở tứ kết, U17 Viettel đã thể hiện đẳng cấp vượt trội so với đối thủ. Họ làm chủ hoàn toàn trận đấu, thể hiện rất nhiều mảng miếng phối hợp nhuần nhuyễn, đẹp mắt, có tính hiệu quả cao, qua đó giành chiến thắng đậm 3-0.

Đánh giá về đối thủ ở vòng bán kết, huấn luyện viên trưởng U17 Sông Lam Nghệ An cho hay: “Viettel là trung tâm đào tạo bóng đá trẻ lớn của cả nước, đã tạo được thương hiệu ở bóng đá Việt Nam. Và nói chung các đội đã bước đến được vòng này đều là đội mạnh, đội nào cũng có cơ hội. Chính vì vậy ban huấn luyện U17 Sông Lam Nghệ An sẽ động viên các cầu thủ để có được sự chuẩn bị tốt nhất. Đồng thời xây dựng được đấu pháp phù hợp cho trận đấu tới”.

Điều đó cho thấy U17 Sông Lam Nghệ An muốn vượt qua được U17 Viettel không phải là điều dễ dàng. Ngoài sử dụng con người hợp lý, huấn luyện viên Phan Tiến Hoài cũng cần có bước đột phá trong chiến thuật mới có thể tạo được bất ngờ trước đối thủ ở bán kết. Với một đội bóng mạnh như U17 Viettel, chắc chắn U17 Sông Lam Nghệ An không thể duy trì sức ép liên tục, để giành lợi thế dẫn điểm như trong các trận đấu vừa qua. Mà họ có thể sẽ tạo bất ngờ cho đối thủ khi tìm đúng thời điểm để ra đòn.

“Chúng tôi đã nghiên cứu cách chơi của U17 Viettel, qua đó sẽ đưa ra phương án tốt nhất cho vận động viên. U17 Sông Lam Nghệ An tiếp tục nỗ lực với quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng trước U17 Viettel”, Huấn luyện viên Phan Tiến Hoài nói.

Tuy nhiên, một yếu tố không thể thiếu, giúp U17 Sông Lam Nghệ An có thêm sức mạnh, đó là đến từ những đóng góp về mặt tinh thần của các cổ động viên. Nhiều ngày qua, đông đảo người hâm mộ xứ Nghệ không quản ngại xa xôi đã có mặt tại sân vận động PVF để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Phan Tiến Hoài. Màn tiếp lửa của họ là động lực, là chất xúc tác giúp U17 Sông Lam Nghệ An chơi quyết tâm và thăng hoa như đã thể hiện ở các trận đã qua.

Chia sẻ điều này huấn luyện viên Phan Tiến Hoài cho biết: “Thời gian qua chúng tôi rất cảm động với sự ủng hộ nhiệt thành của người hâm mộ xứ Nghệ. Đặc biệt có nhiều cổ động viên, người thân của cầu thủ đã không quản ngại đường xá xa xôi ra tiếp lửa cho U17 Sông Lam Nghệ An. Mong rằng người hâm mộ tiếp tục đồng hành với đội bóng trong những chặng đường tiếp theo. Chúng tôi rất trân trọng những tình cảm đó của cổ động viên và sẽ thi đấu, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo Sông Lam Nghệ An”.

Phải khẳng định rằng, điều ngọt ngào nhất sẽ chỉ đến với đội bóng đủ ý chí để vượt qua những khó khăn, thử thách. U17 Sông Lam Nghệ An muốn chinh phục cup Vàng sẽ cần phải nỗ lực vượt qua chính mình trước ngọn sóng lớn mang tên U17 Viettel. Và trên hết sự ủng hộ của người hâm mộ là đòn bẩy giúp thầy trò huấn luyện viên Phan Tiến Hoài đi đến những thành công.