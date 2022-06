Cháy bãi phế liệu của công ty sản xuất than nén ở Diễn Châu

(Baonghean.vn) -Vụ cháy vừa xảy ra tại bãi phế liệu của công ty sản xuất than nén thuộc xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu.

21h ngày 16/6, Trung tâm Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy tại công ty sản xuất viên than nén thuộc xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh đã huy động 8 xe chữa cháy các loại cùng 56 cán bộ, chiến sỹ, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an và quần chúng nhân dân huyện Diễn Châu, sử dụng phương tiện, các biện pháp nghiệp vụ tổ chức chữa cháy, đồng thời hướng dẫn người dân di dời tài sản ra ngoài khu vực cháy lớn, ngăn chặn cháy lan.

Khu vực xảy ra cháy là tại bãi phế liệu của công ty sản xuất viên than nén. Ngay sau khi lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường, đám cháy đã cơ bản được khống chế; ngăn chặn nguy cơ cháy lan vào khu vực nhà xưởng. Tuy nhiên, do phế liệu được chất thành đống cao, lượng chất cháy lớn, lực lượng chức năng đã huy động thêm 2 máy xúc, 5 lượt xe tẹc chở nước của nhân dân tiến hành dập tàn; ngăn ngọn lửa bùng trở lại.

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.