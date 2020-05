Chém bạn nhậu vì giành trả tiền rượu thịt chó

Ngày 14/5, TAND huyện Kỳ Sơn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 điều 134 BLHS đối với bị cáo Lương Khăm Xón.



Theo nội dung cáo trạng: Vào khoảng 17 giờ ngày 23/12/2019, Lương Khăm Xón rủ anh Lô Văn Cần (trú cùng bản) đi uống rượu tại quán thịt chó Ngọc Mai thuộc bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý.

Bị cáo Lương Văn Xón. Ảnh: Hoàng Tuấn

Sau khi ăn uống no say, Xón đi vệ sinh nên anh Cần lấy tiền trả cho chủ quán. Khi quay lại biết anh Cần đã trả tiền, Xón trách móc cho rằng anh Cần khinh Xón không có tiền trả. Hai bên lời qua tiếng lại, sẵn hơi men trong người Xón chạy vào bếp lấy 01 con dao nhọn ra chém nhiều nhát vào người anh Cần, khi được mọi người can ngăn Xón mới dừng lại. Anh Cần được đưa đi cấp cứu và xác định tổn thương cơ thể 22%.