Thể thao Chênh lệch đẳng cấp, Sông Lam Nghệ An nhận trận thua đậm trước Công an Hà Nội trong trận chung kết Cúp Quốc gia Sự chênh lệch đẳng cấp khiến Sông Lam Nghệ An phải nhận trận thua đậm trước Công an Hà Nội trong trận chung kết Cúp Quốc gia vào tối 29/6 trên sân Vinh.

Đông đảo khán giả đến sân tiếp lửa cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Dự khán trận đấu có các ông: Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Để hiện thực hóa giấc mơ giành chức vô địch Cúp Quốc gia – danh hiệu đầu tiên dưới thời nhà tài trợ Tân Long, HLV Phan Như Thuật đã tung ra đội hình mạnh nhất mà ông đang có.

Đội hình xuất phát của SLNA. Ảnh: Chung Lê

Cụ thể, hàng thủ tiếp tục được tin tưởng giao cho bộ tứ Vương Văn Huy, Zaracho, Văn Khánh và Bá Quyền. Tuyến giữa gồm Quang Vinh, Khắc Ngọc, Văn Lương và Hồ Văn Cường. Trên hàng công, 2 mũi nhọn Olaha và Kuku được kỳ vọng tạo nên sự khác biệt.

Do tính chất của trận chung kết nên Sông Lam Nghệ An đã nhập cuộc khá thận trọng. Đội bóng của huấn luyện viên Phan Như Thuật chọn đấu pháp phòng ngự phản công để tiếp cận trận đấu. Điều đó giúp Công an Hà Nội chiếm quyền kiểm soát bóng đội chủ nhà. Trong đó, đội khách đã triển khai được một số tình huống xuống biên khá hiệu quả. Tuy nhiên, các đường tạt vào trong chưa đủ tính bất ngờ để làm khó được hậu vệ Sông Lam Nghệ An.

Sau nhiều pha hãm thành liên tục, phút thứ 7, Công an Hà Nội đã có bàn thắng mở tỷ số. Xuất phát từ cú sút ngoài vòng cấm địa của Quang Hải, bóng đập trúng chân Quang Vinh (SLNA) đổi hướng, khiến thủ môn Văn Việt bất lực nhìn bóng đi thẳng vào lưới.

Sau bàn thua, Sông Lam Nghệ An vẫn chọn lối chơi phòng ngự phản công nhằm hạn chế sức mạnh của đối thủ. Dù vậy, vào phút 18, đội chủ sân Vinh vẫn tạo được cơ hội khá nguy hiểm trước cầu môn của Filip Nguyễn. Xuất phát từ pha phối hợp bên cánh phải, bóng được luân chuyển đến chân của Kuku, tiền đạo này thả bóng về tuyến 2 cho Quang Vinh. Tiền vệ mang áo số 16 tung cú ra chân từ ngoài vòng cấm, nhưng đưa bóng đi cao hơn khung thành của đối phương.

Khắc Ngọc không thể tạo ra sự khác biệt trước hàng tiền vệ quá mạnh của Công an Hà Nội. Ảnh: Chung Lê

Chiều ngược lại, Công an Hà Nội không còn đẩy cao nhịp độ tấn công như trước khi mở tỷ số, nhưng những pha hãm thành của họ vẫn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Phút 38, từ pha phản công mạch lạc, đội khách đã nhân đôi cách biệt. Bàn thắng xuất phát từ tình huống tấn công ở trung lộ, bóng được đưa đến cho Alan. Tiền đạo này tung cú sút đẹp mắt hạ gục thủ thành Văn Việt.

Chưa dừng lại ở đó, phút 45, Công an Hà Nội tiếp tục nâng tỷ số lên thành 3-0. Xuất phát từ tình huống phá bóng không dứt khoát của hậu vệ Sông Lam Nghệ An, bóng đến chân của Leonardo Artur, tiền đạo này tung cú sút vào góc gần làm tung lưới Văn Việt.

Bước sang hiệp 2, Công an Hà Nội tiếp tục thể hiện đẳng cấp vượt trội khi triển khai lối chơi đầy hiệu quả. Phút 48, đội khách một lần nữa có được bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên thành 4-0. Bàn thắng xuất phát từ tình huống 2 đánh 2, bộ đôi Alan và Leo Artur thoải mái phối hợp nơi hậu tuyến của Sông Lam Nghệ An trước khi Alan dễ dàng đặt lòng tung lưới trống.

Hồ Văn Cường không tạo ra được dấu ấn trước đội bóng cũ Công an Hà Nội. Ảnh: Chung Lê

Sau khi nhận những bàn thua liên tiếp, Sông Lam Nghệ An đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng danh dự, nhưng đó cũng là cơ hội để đội khách tiếp tục làm khổ khung thành Văn Việt. Trong đó, vào phút 63, Công an Hà Nội tiếp tục nâng tỷ số lên thành 5-0. Bàn thắng được ghi do công của Alan, sau khi nhận đường căng ngang của Lê Văn Đô.

Những phút cuối trận, dù Sông Lam Nghệ An nỗ lực để tìm kiếm bàn danh dự nhưng bất thành. Như vậy, với trận thua đậm 0-5 trước Công An Hà Nội, Sông Lam Nghệ An nhận Huy chương Bạc Cúp Quốc gia 2024/25.