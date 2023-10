Chi cục Thuế TP.Vinh công khai 196 người còn nợ 442 tỷ đồng tiền thuế

Theo đó, tính đến ngày 30/9/2023, có 196 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước, với tổng số tiền là 442,009 tỷ đồng. Các đơn vị, cá nhân trên đã vi phạm Điểm a, Khoản 1, Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và "Cơ quan quản lý thuế công khai thông tin về người nộp thuế trong các trường hợp có các hành vi trốn thuế, tiếp tay cho hành vi trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, vi phạm pháp luật về thuế rồi bỏ trốn khỏi trụ sở kinh doanh; phát hành, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn".

Công dân đến làm thủ tục hành chính thuế tại Chi cục Thuế TP. Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải

Theo danh sách được Chi cục Thuế Vinh công khai, đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty TNHH Thương mại Minh Khang ở địa chỉ số 9-11E đường Trần Phú, phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, với số tiền 332,086 tỷ đồng; tiếp theo là Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây lắp thương mại BMC tại số 455-457, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, nợ thuế với số tiền là 60,040 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư sản xuất và Thương mại thành Vinh tại đường Nguyễn Quốc Trị, phường Hưng Phúc, TP. Vinh, với số tiền 8,170 tỷ đồng...

Quyết định công khai danh sách người nộp thuế đang nợ thuế lớn của Chi cục Thuế TP. Vinh. Ảnh N.H

Trong danh mục nợ thuế còn có các đơn vị sau số nợ thuế ít hơn, gồm Công ty TNHH Trường Thành, Công ty CP Đầu tư phát triển Nghệ An, Công ty CP Lilama 5, Chi nhánh Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Ngọc Hà tại Nghệ An, Nhà máy sản xuất găng tay Ruby Nghệ An, Chi nhánh Công ty TNHH Điền Lộc Việt, Chi nhánh Công ty CP dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn tại Nghệ An, Công ty TNHH Phú Cường tại đường Võ Thị Sáu, phường Trường Thi, TP. Vinh…

Lực lượng liên ngành gồm Công an, Chi cục Quản lý thị trường và Chi cục Thuế thành phố Vinh kiểm tra một cơ sở kinh doanh trên đường Mai Hắc Đế. Ảnh N.H

Theo quy định của Luật Thuế, sau khi thông báo công khai danh sách nợ thuế lớn, trong vòng 90 ngày, nếu người nộp thuế vẫn không chấp hành thì ngành Thuế sẽ phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước. Trường hợp quyết định cưỡng chế hết hiệu lực mà người nộp thuế chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế vào ngân sách Nhà nước thì phải kịp thời chuyển sang áp dụng các biện pháp cưỡng chế phù hợp, đúng quy định./.