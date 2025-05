Báo Nghệ An Chi đoàn Báo Nghệ An hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Hưởng ứng các ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt là kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), sáng 17/5, Chi đoàn Báo Nghệ An đã triển khai các hoạt động ý nghĩa, lan tỏa tinh thần xung kích và lòng tri ân với lịch sử dân tộc.

Các đoàn viên chi đoàn Báo Nghệ An tham quan triển lãm, xem và tìm hiểu các hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ. Ảnh: Q.A

Phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới hình thức sinh hoạt chi đoàn, các đoàn viên Báo Nghệ An đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 5 bằng hình thức xem Triển lãm “Hồ Chí Minh - đẹp nhất tên Người”.

Triển lãm “Hồ Chí Minh - đẹp nhất tên Người” diễn ra từ ngày 16 - 20/5 tại Trung tâm Văn hoá tỉnh Nghệ An, với hơn 400 hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý, đã đem lại cho nhân dân nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng cách mạng vĩ đại của Người.

Các đoàn viên cùng nhân dân xem các thước phim lịch sử tại triển lãm. Ảnh: Q.A

Triển lãm bao gồm các nội dung: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất; Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta; Thực hiện mong ước của Người “Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”; Tấm gương điển hình về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Đây không chỉ là nơi lưu giữ ký ức và tri ân Người, mà còn là cầu nối truyền cảm hứng để mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, phát huy tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Các hiện vật được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Q.A

Trước đó, sáng cùng ngày, các đoàn viên chi đoàn Báo Nghệ An đã thể hiện tinh thần xung kích vì cộng đồng, đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện tại Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An. Chương trình này do Ban Thường vụ Công đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh và Ngân hàng Vietcombank tổ chức.

Đoàn viên chi đoàn Báo Nghệ An tham gia hiến máu. Ảnh: PV

Chuỗi hoạt động tháng 5 của Chi đoàn Báo Nghệ An thể hiện rõ tinh thần xung kích, tình nguyện và lòng tri ân sâu sắc đối với những giá trị truyền thống. Đồng thời, đây cũng là dịp để đoàn viên gắn kết, nâng cao nhận thức chính trị và phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc và đời sống.