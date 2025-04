Thời sự Báo Nghệ An sẽ tiếp phát trực tiếp lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam 6h30 sáng ngày mai (30/4), Báo Nghệ An sẽ tiếp phát trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 30/4, tại TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Khối dân quân biển tham gia diễu binh. Ảnh: Thành Cường

Bắt đầu từ 6h30 ngày 30/4, các lực lượng sẽ xuất phát từ phía giao lộ đường Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm, di chuyển qua lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất.

Phần diễu binh của 35 khối thuộc lực lượng vũ trang, công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện, phần diễu hành sẽ do Thành phố đảm nhiệm.

Khối thông tin trong lễ diễu binh. Ảnh: Thành Cường

Cụ thể, ngoài 11 khối diễu hành theo hướng dẫn của Trung ương, TP Hồ Chí Minh đã đề xuất bổ sung thêm khối người Việt Nam ở nước ngoài.

Công tác chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành được triển khai chặt chẽ, đồng bộ, bám sát nội dung hướng dẫn của Trung ương.

Trong chương trình có nội dung bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Không quân bay chào mừng; diễu hành xe mô hình Quốc huy - khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 50 năm ngày Thống nhất đất nước…

Khối nữ Cảnh sát Giao thông tham gia lễ diễu binh.Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, sẽ có không quân bay chào mừng (dự kiến 13 máy bay trực thăng; 9 máy bay Yak-130; 7 máy bay Su-30MK2); diễu hành của xe mô hình Quốc huy - khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc - xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - xe mô hình biểu tượng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam; diễu binh các khối quân đội, dân quân tự vệ; diễu binh các khối công an; diễu hành các khối quần chúng.

Ngoài việc theo dõi trực tiếp trên đường, người dân dự lễ kỷ niệm tại khu vực trung tâm có thể theo dõi diễu binh, diễu hành qua 20 màn hình lớn.

Bên cạnh đó, người dân có thể theo dõi lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trên các sóng truyền hình, các nền tảng mạng xã hội. Báo Nghệ An sẽ tiếp phát trực tiếp Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trên Báo Nghệ An điện tử (www.baonghean.vn) và các nền tảng số: Fanpage Báo Nghệ An, Youtube Báo Nghệ An.