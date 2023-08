Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong nhiệm kỳ 2020-2023, Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An đã đổi mới toàn diện, mạnh mẽ; về chuyên môn đã tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình tòa soạn hội tụ, là một trong những tờ báo Đảng địa phương có lượt truy cập cao và tạo được dấu ấn hàng đầu trong cả nước.

Chiều 25/8, Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2025.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An ghi nhận những năm gần đây Báo Nghệ An đang có những bước chuyển rất mạnh mẽ, là một trong những tờ báo Đảng địa phương có lượt truy cập cao và tạo được dấu ấn hàng đầu trong cả nước. Để có được thành quả đó là nhờ sự nỗ lực của Ban Biên tập, Chi hội cũng như đội ngũ cán bộ, phóng viên.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An hiện có 70 hội viên sinh hoạt ở 7 phòng chuyên môn. Ban Thư ký chi hội gồm có 5 đồng chí, trong đó đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập làm Thư ký Chi hội.

Đại diện Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Trước xu hướng cạnh tranh gay gắt của nhiều loại hình truyền thông, trong nhiệm kỳ 2020-2023, Báo Nghệ An đã đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình tòa soạn hội tụ, vận hành hệ thống trang Fanpage và kênh YouTube, TikTok đạt được nhiều kết quả cao, là một trong những tờ báo Đảng địa phương có lượt truy cập cao và tạo được dấu ấn hàng đầu trong cả nước.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội đã tích cực tuyên truyền cho phóng viên, hội viên về Luật Báo chí, các quy định đạo đức đối với người làm báo, tích cực trong hoạt động hội, có nhiều đóng góp trong phong trào của Hội Nhà báo tỉnh. Chi hội đã phân công các biên tập viên, phóng viên có trình độ thực hiện hàng chục lớp tập huấn với nhiều nội dung khác nhau về báo in và báo điện tử nhằm nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh đáp ứng nhiệm vụ yêu cầu mới của tòa soạn hội tụ.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Đặc biệt, Chi hội đã thực hiện các khóa đào tạo chuyên sâu như: Chia sẻ về báo chí hậu Covid-19 của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; tập huấn về chuyển đổi số báo chí của chuyên gia báo điện tử Vietnamnet; tập huấn về phát triển mạng xã hội do VTV Digital thực hiện...

Bên cạnh đó, các hội viên cũng được tham gia nhiều chuyến học tập, trao đổi kinh nghiệm với Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí trên khắp cả nước; tham gia dự án của Google News... Nhờ vậy số lượng, chất lượng tin bài ngày càng được nâng cao, các cộng tác viên tích cực phối hợp hoàn thành tốt nhật báo, Nghệ An cuối tuần, Báo Nghệ An điện tử và các số báo đặc biệt chào mừng các sự kiện lớn của năm, báo Tết.

Đồng chí Hà Nguyên Khoa - Phó phòng Thư ký, Phó Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2023 báo cáo tổng kết nhiệm kỳ. Ảnh: Thành Cường

Đặc biệt, trong 3 năm 2020-2023, Báo Nghệ An có 171 tác phẩm của các hội viên đạt giải báo chí quốc gia, cấp tỉnh và cấp ngành, tăng 71 lượt tác phẩm so với nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Trước những kết quả đạt được, đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Thư ký Chi hội trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ 2023- 2025, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An kỳ vọng Ban Thư ký mới sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động công tác hội gắn với hoạt động chuyên môn sâu của Báo Nghệ An, tiếp tục đa dạng các hình thức đào tạo nghiệp vụ trong chi hội, mỗi hội viên tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người làm báo Đảng, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Trần Văn Hùng cũng mong muốn thời gian tới Chi hội sẽ tiếp tục tham mưu cho Ban Biên tập cũng như chỉ đạo các hội viên nâng cao chất lượng tác phẩm tham dự các giải báo chí Trung ương, địa phương, không ngừng nâng cao chất lượng giải báo chí Khoảnh khắc vàng của Báo Nghệ An.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tiên - nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An cũng bày tỏ sự tin tưởng đối với đội ngũ phóng viên Báo Nghệ An.

Nhà báo Nguyễn Thanh Tiên - Nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Theo nhà báo Nguyễn Thanh Tiên, trong bối cảnh hiện nay, đội ngũ phóng viên cần phải có đủ trí lực, bút lực và thể lực để làm tốt nhiệm vụ. Vì vậy, các nhà báo cần phải tích luỹ kiến thức thường xuyên, làm chủ công nghệ hiện đại để theo kịp xu hướng phát triển của báo chí.

Các hội viên biểu quyết bầu cử Ban thư ký nhiệm kỳ mới. Ảnh: Thành Cường

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2025 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Sâm - Trưởng phòng Thư ký giữ chức Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2025 và đồng chí Nguyễn Thị An Nhân - Phó phòng Thư ký giữ chức vụ Phó Thư ký Chi hội.

Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2025. Ảnh: Thành Cường



Bên cạnh đó, tại hội nghị cũng đã khen thưởng các nhóm tác giả, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ, tham gia các giải báo chí Trung ương.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho các nhóm tác giả đạt giải cao tại giải báo chí Trung ương. Ảnh: Thành Cường