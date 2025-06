Thời sự Đồng chí Trần Minh Ngọc giữ chức Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An Sau hợp nhất Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, đồng chí Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An.

Chiều 27/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ công bố quyết định hợp nhất Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An và công tác tổ chức cán bộ.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Lê Đình Lý - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các ban, sở, ngành.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các ban, sở, ngành tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Ngày 21/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 3838-QĐ/TU về việc hợp nhất Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An thành Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An bắt đầu hoạt động từ ngày 1/7/2025.

Ngày 26/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 3974-QĐ/TU về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An giữ chức Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2025.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An giữ chức Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Điều động, bổ nhiệm 6 đồng chí giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An: Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Trần Thị Huyền - Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An; Nguyễn Trung Thảo - Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An; Phan Văn Thắng - Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2025.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Minh Ngọc - Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An và 6 đồng chí Phó Tổng Biên tập.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng 2 cơ quan Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An đã về một mái nhà chung, dưới sự quản lý của Tỉnh ủy Nghệ An.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Việc hợp nhất Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An thành Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An là chủ trương đúng đắn, với mục tiêu xây dựng một tổ chức thống nhất, tinh giản đầu mối để bộ máy tinh gọn hơn, mạnh mẽ hơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá, Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An là 2 cơ quan báo chí có truyền thống phát triển với bề dày thành tích.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Vượt qua những khó khăn ban đầu, các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên của 2 cơ quan đã nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao trong các thời kỳ. Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An đã khẳng định là một trong những cơ quan báo chí tốp đầu cả nước, cơ quan thông tin chính luận, hoạt động hiệu quả, có khả năng tự chủ một phần tài chính.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá, Báo Nghệ An và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh là những đơn vị có lực lượng cán bộ dồi dào, hội tụ đủ năng lực, kinh nghiệm.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Huyền - Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An giữ chức Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Chia sẻ bối cảnh và những thách thức đặt ra cho các cơ quan báo chí, trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị các đồng chí trong tập thể Ban Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An quan tâm làm tốt công tác tư tưởng cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động để tạo đồng thuận cao trong quá trình triển khai, đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định.

Cùng đó, xây dựng quy chế dân chủ, khoa học, quan tâm giữ đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong cơ quan. Tổng Biên tập phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Phó Tổng Biên tập phù hợp chức năng, nhiệm vụ, thế mạnh, kinh nghiệm của từng đồng chí, đặc biệt không phân biệt Báo Nghệ An hay Đài Phát thanh -Truyền hình Nghệ An.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trung Thảo - Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An giữ chức Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Nhấn mạnh các đồng chí vừa được bổ nhiệm cương vị mới vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị các đồng chí bắt tay ngay vào công việc, không ngừng trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy ưu điểm, kinh nghiệm để vận dụng trên cương vị mới, kế thừa thành quả các thế hệ đi trước, tận tân, tận lực, sáng tạo, quyết liệt, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu và thực hiện nghiêm các nguyên tắc và điều lệ Đảng, đặc biệt nguyên tắc tập trung dân chủ. Cùng với tập thể cơ quan giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết trong Đảng, mà cụ thể là trong lãnh đạo, lan tỏa đến đội ngũ cán bộ, nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, người lao động trong cơ quan để tạo thành một khối sức mạnh thống nhất, xây dựng cơ quan ngày càng phát triển.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An giữ chức Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh luôn luôn tin tưởng, tạo mọi điều kiện để Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, qua đó đóng góp vào sự phát triển của tỉnh; phát huy thế mạnh của mỗi cơ quan trước đây để kết hợp lại thành một sức mạnh tổng hợp.

Thay mặt các đồng chí được điều động, bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, từ ngày 1/7 là Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An bày tỏ vinh dự, tự hào khi được giao trọng trách mới, thể hiện sự ghi nhận của lãnh đạo tỉnh đối với quá trình phấn đấu, đóng góp của cả tập thể và từng cá nhân.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An cho 6 đồng chí. Ảnh: Thành Cường

Chia sẻ những khó khăn, thách thức của thời kỳ truyền thông mới, đồng chí Trần Minh Ngọc cho rằng, điều đó đòi hỏi mỗi thành viên trong ngôi nhà chung Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An phải nỗ lực nhiều hơn, quyết tâm và cách làm mới.

Đó là chiến lược và quyết định xây dựng cơ quan truyền thông đa phương tiện, hội tụ đầy đủ và kết nối sức mạnh của đa loại hình, xây dựng cơ chế vận hành tối ưu của tổ hợp truyền thông đa nền tảng, lấy chất lượng nội dung là cốt lõi, ứng dụng công nghệ là bệ đỡ và nguồn nhân lực là trung tâm.

Lãnh đạo tỉnh, các ban Đảng, sở, ngành, Báo Nghệ An tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong Ban Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An phải là kênh thông tin chính thống, nhanh nhạy, kịp thời, phong phú và sâu sắc nhất, giữ vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận, phục vụ tốt nhất nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu hưởng thụ thông tin của người dân trong và ngoài tỉnh.

Trên cương vị trọng trách là người đứng đầu, đồng chí Trần Minh Ngọc hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, phóng viên giữ vững đoàn kết, thống nhất, khơi dậy đam mê, sáng tạo của đội ngũ, tận tuỵ, trách nhiệm với công việc được giao, giữ vững những tiền đề đã có, giữ vững vị trí tốp đầu trong hệ thống cơ quan báo chí địa phương trong cả nước.