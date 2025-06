Xã hội Báo Nghệ An sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Chiều 27/6, Báo Nghệ An tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên trong Đảng bộ.

Báo Nghệ An tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025. Ảnh: Thành Cường



Nâng cao chất lượng các ấn phẩm, sản phẩm trên nền tảng số

6 tháng đầu năm 2025, tập thể Đảng bộ, Ban Biên tập Báo Nghệ An đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Chất lượng các ấn phẩm cả về hình thức lẫn nội dung ngày càng được nâng cao. Báo đã duy trì các chuyên trang, chuyên mục hiện có, phát triển nhiều chuyên mục mới, thông tin phong phú, trở thành “món ăn tinh thần” được đông đảo bạn đọc đón nhận.

Theo đó, về công tác xuất bản, tính từ ngày 1/1/2025 đến ngày 10/6/2025, Báo Nghệ An đã xuất bản được 149 kỳ báo hàng ngày, 21 kỳ báo cuối tuần và 3 số đặc biệt. Trên Báo Nghệ An điện tử, đã có 11.045 tin, bài được xuất bản. Trung bình mỗi ngày xuất bản 68,6 tin bài. Tổng lượt truy cập là 24.427.327 lượt, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2025. Ảnh: Thành Cường

6 tháng đầu năm, Báo Nghệ An đã phối hợp cùng One CMS xây dựng chuyên trang về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 (ra mắt vào ngày 17/6/2025). Với giao diện hiện đại, nội dung phong phú và cập nhật, "Chuyên trang Đại hội Đảng các cấp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030" của Báo Nghệ An là một kênh thông tin quan trọng, đóng góp vào thành công chung của Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh.

Fanpage Báo Nghệ An hiện có 297.000 người theo dõi, tăng 52% so với với đầu năm 2025 với 102.000 lượt theo dõi. Trung bình mỗi tháng có từ 80 đến 100 short video, mỗi tháng có gần 200 status. Nhiều short video có lượt xem hàng trăm nghìn, nhiều status có hàng nghìn lượt tương tác.

Top 32 báo Đảng địa phương tháng 04/2025 theo lượng truy cập. Ảnh: tư liệu

Podcast Báo Nghệ An ghi dấu ấn trong lòng thính giả gần, xa. Đặc biệt, Podcast Báo Nghệ An đã tích cực giới thiệu những tác phẩm mới của thế hệ văn nhân trẻ, tạo sân chơi hấp dẫn cho những người cầm bút thế hệ mới, góp phần tăng độ nhận diện thương hiệu. Trong 5 tháng đầu năm 2025, với khoảng 150 số podcast, Báo Nghệ An đã đạt gần 800.000 lượt nghe trên Spotify.

Kênh truyền hình Báo Nghệ An tiếp tục hoạt động một cách hiệu quả, sản xuất được nhiều chương trình, phóng sự, video clip đạt chất lượng tốt, nổi bật. Mỗi ngày bộ phận truyền hình sản xuất từ 5-7 chương trình bản tin quốc tế và bình luận quốc tế; đã lan toả các vấn đề, sự kiện thời sự nóng hổi tới bạn đọc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An đánh giá hoạt động của Báo Nghệ An trong 6 tháng đầu năm 2025. Ảnh: Thành Cường

Tính đến ngày 10/6, kênh YouTube Báo Nghệ An đã có số người đăng ký là 583.774 người, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 350%. Số lượt xem 6 tháng đầu năm đạt 93 triệu lượt xem (so với cùng kỳ năm trước là 25,7 triệu lượt, tăng 350%); Tổng thời gian xem 6 tháng đầu năm là 8,56 triệu giờ. Số lượng video đã sản xuất trong 6 tháng là gần 3.000 video. Doanh thu từ YouTube đạt 44.323,57 $.

Kênh TikTok Báo Nghệ An trong 6 tháng đầu năm đạt 59.457 follower. Kênh đã tiếp cận 2.665.711 đối tượng khán giả, trong đó có 84.245 khán giả tương tác. Tổng số clip đã sản xuất là 97 clip, nhận được 3.419.599 lượt xem, 53.841 lượt thích, 7.549 lượt chia sẻ và 3.682 lượt bình luận.

Báo Nghệ An phối hợp cùng Công ty TNHH Hòa Hiệp trao tiền hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo tại xã Xiêng My (Tương Dương). Ảnh: Tư liệu

6 tháng đầu năm 2025, Báo Nghệ An đã kêu gọi được gần 772 triệu đồng để tổ chức các hoạt động xã hội. Trong đó, Báo đã phối hợp các đơn vị trao 464 suất quà Tết cho hộ nghèo, tổng trị giá gần 232 triệu đồng; phối hợp trao 50 giường tầng, 1 tủ đông, 2 nồi cơm điện cho học sinh bán trú Trường Tiểu học Xiêng My, trị giá 150 triệu đồng; trao 180 suất quà cho đồng bào nghèo Mường Típ và vùng giáp Lào, trị giá 70 triệu đồng; thực hiện hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà cho hộ nghèo (60 triệu đồng/căn) tại các địa bàn khó khăn, tổng trị giá 300 triệu đồng.

Đạt 31 giải báo chí Trung ương, bộ, ngành, địa phương

Với những thành tích đạt được, 6 tháng đầu năm 2025, Báo Nghệ An đã được tặng nhiều phần thưởng, giải báo chí của các bộ, ban, ngành Trung ương. Cụ thể, Báo Nghệ An được Bộ Thông tin và Truyền thông xếp hạng Xuất sắc về chuyển đổi số báo chí năm 2024. Tại Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ IX - 2024, Báo Nghệ An được vinh danh là 1 trong 3 cơ quan báo chí có sản phẩm truyền thông sáng tạo (cùng Báo Nhân Dân và Đài Tiếng nói Việt Nam).

Báo Nghệ An khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm 2025. Ảnh: Thành Cường

Báo Nghệ An được UBND tỉnh Nghệ An tặng 2 Bằng khen vì có thành tích báo chí giai đoạn 2015-2025 và phong trào khuyến học năm 2024. Phòng Pháp luật – Bạn đọc và Phòng Kinh tế được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc năm 2024. 5 cá nhân được tặng Bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2023-2024. Nhiều tác giả, nhóm tác giả khác được UBND tỉnh khen thưởng.

Về giải báo chí, 6 tháng đầu năm 2025, Báo Nghệ An đạt 31 giải báo chí, tăng 6 giải so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó: 4 giải cấp Bộ, ngành Trung ương, gồm: 1 giải xuất sắc Búa liềm vàng 2024; 1 giải B, 1 giải Khuyến khích tại Giải báo chí Quốc hội và Hội đồng nhân dân (giải Diên Hồng); 1 giải B về bình đẳng giới; 1 giải Khuyến khích giải Báo chí Quốc gia.

Báo Nghệ An khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm 2025. Ảnh: Thành Cường

Ở giải cấp tỉnh, Báo Nghệ An đạt 7 giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An (02 Nhất, 01 Nhì, 03 Ba, 01 Xuất sắc); 8 giải Báo chí Nghệ An 2024 (02 Nhất, 02 Nhì, 02 Ba, 02 Khuyến khích); 3 giải về ngành Y tế (01 Nhất, 01 Ba, 01 Khuyến khích); 8 giải về Học tập, làm theo Bác (01 Nhất, 02 Nhì, 01 Ba, 04 Khuyến khích).

Trong công tác xây dựng, phát triển Đảng, Báo Nghệ An đã kết nạp được 3 đảng viên mới; cho chủ trương làm hồ sơ đề nghị cấp trên kết nạp đảng 2 quần chúng; cử 2 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới, 2 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng.

Dịp này, Báo Nghệ An đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền các sự kiện, trong công tác xây dựng nội dung, hình thức chuyên trang Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030…

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn. Ảnh: Thành Cường

Trước khi diễn ra buổi sơ kết, Đảng ủy Báo Nghệ An đã công bố Quyết định số 3220-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Hữu Tuấn thuộc Đảng bộ Báo Nghệ An.

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An bày tỏ mong muốn: Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn tiếp tục nêu gương sáng về trí tuệ, sáng tạo, sự tận tụy và lòng yêu nghề để đóng góp tích cực vào sự phát triển của cơ quan đơn vị, sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.