Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong, năm 2023, với nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt của cấp ủy, chính quyền, nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 8,65%; thu nhập bình quân đầu người đạt 35,7 triệu đồng/năm, tăng 8,76% so với năm 2022. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tạo sức lan tỏa lớn, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tiêu chí bình quân đạt 14-17 tiêu chí/xã, tăng 1,082 tiêu chí so với năm 2022; Hoạt động thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; Công tác tổ chức xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm. Trong năm, kết nạp 120 đảng viên.

Một góc thị trấn Kim Sơn (Quế Phong). Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo phát triển văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, bản sắc truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục được gìn giữ, bảo tồn và phát huy; tỷ lệ hộ nghèo giảm 40,71% xuống còn 35,6%; 4/4 xã biên giới được công nhận là xã sạch về ma túy; 1.199 nhà ở cho hộ nghèo được xây dựng, sửa chữa.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao tinh thần kiểm điểm thẳng thắn, cầu thị và trách nhiệm cao của Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc để lãnh đạo đạt kết quả tốt nhiệm vụ được giao. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, nhân dân đồng thuận. Xử lý kịp thời những phát sinh từ cơ sở, giữ vững ổn định địa bàn.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Định hướng trong thời gian tới, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong cần có nhiều giải pháp quyết liệt trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhất là quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo an ninh biên giới, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân và giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, trên cơ sở lấy khoa học, kỹ thuật làm động lực để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác cải cách hành chính trong hệ thống chính trị các cấp. Lãnh đạo có hiệu quả công tác phát triển đảng viên; xây dựng, củng cố tổ chức Đảng ở vùng đặc thù, phát triển Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân để chỉ đạo, xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nhất là vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo; tích cực vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh, trật tự.