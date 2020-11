Chia sẻ sâu sắc với gia đình công nhân bị tai nạn ở Nhà máy Xi măng Đô Lương

Các đồng nghiệp ở Nhà máy Xi măng Đô Lương tưởng nhớ anh Nguyễn Hàm Dũng tại gia đình ở làng Vân Hà, xã Quang Sơn (Đô Lương). Ảnh: Nguyên Nguyên

Trong quá trình sửa chữa máy xúc đào vào chiều 8/11, anh Nguyễn Hàm Dũng bị tai nạn. Mặc dù được Nhà máy Xi măng Đô Lương cùng các y, bác sỹ kịp thời cứu chữa, nhưng anh Dũng không qua khỏi và tử vong vào đêm cùng ngày. Trước mất mát đó, lãnh đạo Công ty CP Xi măng Sông Lam, Nhà máy Xi măng Đô Lương cùng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, cán bộ, công nhân, người lao động đơn vị cùng với bà con làng Vân Hà, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương (nơi gia đình anh Dũng sinh sống) và gia đình đã tổ chức tang lễ, đưa anh Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Những ngày qua, Nhà máy Xi măng Đô Lương còn cử cán bộ, công nhân, Công đoàn, Đoàn thanh niên thay nhau, thường xuyên đến gia đình anh Nguyễn Hàm Dũng, động viên người thân, chia sẻ đau thương, mất mát.

Có mặt tại gia đình anh Dũng ở làng Vân Hà, anh Nguyễn Đức Quỳnh – Công nhân cùng Đội sửa chữa với anh Dũng, không giấu được nỗi buồn, chia sẻ: “Anh Nguyễn Hàm Dũng là một đồng nghiệp rất năng nổ, nhiệt tình trong mọi công việc được giao. Hàng ngày, quá trình lao động, anh luôn tận tụy, sẵn sàng nhận bất cứ việc gì đội giao và tay nghề của anh cũng rất khá. Công việc của Đội sửa chữa rất nhiều và còn thiếu lao động, nên anh Dũng ra đi để lại cho anh em trong Đội và toàn đơn vị niềm tiếc thương lớn lao...”.

Anh Nguyễn Hàm Dũng ra đi khi mới 33 tuổi. Ảnh: Nguyên Nguyên

Đoàn Thanh niên Công ty CP Xi măng Sông Lam, đại diện Nhà máy Xi măng Đô Lương thắp hương tưởng nhớ anh Nguyễn Hàm Dũng. Ảnh: Nguyên Nguyên

Anh Nguyễn Hàm Dũng, sinh năm 1988 ở làng Vân Hà, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh nhập ngũ vào Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hoàn thành quân ngũ, anh học nghề và có 7 năm làm công nhân cho một doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương.

Cách đây hơn 2 năm anh nộp hồ sơ và được nhận vào làm việc tại Nhà máy Xi măng Đô Lương. Anh chuyển vợ và con về quê sau nhiều năm làm ăn xa với niềm vui được làm gần nhà với mức lương trên dưới 10 triệu đồng/tháng. Vợ anh cũng xin vào làm cho một doanh nghiệp ở địa bàn Đô Lương. Niềm vui đó thúc giục hai vợ chồng chăm lo lao động, được đồng nghiệp, bạn bè quý mến. Thế nhưng, tai nạn đã làm cho anh Dũng từ biệt vợ và 2 con nhỏ ở tuổi 33 với nhiều dự định dang dở.

Trước nỗi đau, mất mát của gia đình, bên cạnh cử cán bộ thường xuyên đến động viên, Công ty CP Xi măng Sông Lam, Nhà máy Xi măng Đô Lương đã quyết định hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Hàm Dũng 300 triệu đồng. Cùng đó, giải quyết mọi chế độ an sinh xã hội theo các quy định hiện hành.

Cán bộ, công nhân Nhà máy Xi măng Đô Lương cử cán bộ thường xuyên đến chia sẻ mất mát, đau thương với gia đình anh Nguyễn Hàm Dũng. Ảnh: Nguyên Nguyên

Qua trao đổi, ông Hoàng Mạnh Tùng – Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Xi măng Sông Lam, phụ trách an toàn môi trường Nhà máy Xi măng Đô Lương cho biết: “Tai nạn lao động làm anh Nguyễn Hàm Dũng tử vong là điều vô cùng đáng tiếc. Nhất là vào giai đoạn nhà máy đang đẩy mạnh sản xuất, rất cần những người thợ lành nghề như vậy. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã làm mọi việc có thể để động viên, chia sẻ với gia đình anh Dũng. Cùng đó, chúng tôi cũng rà soát tất cả các quy trình an toàn lao động ở tất cả các khâu đoạn để đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất”.

Thắp nén hương tiễn biệt anh Nguyễn Hàm Dũng, chúng tôi chia sẻ sâu sắc với gia đình và người thân. Gạt nước mắt trước nỗi đau người con cả tử nạn, ông Nguyễn Hàm Hùng – cha của anh Dũng – cho biết: “Nó ngoan lắm, siêng năng, thương vợ con và gia đình. Tôi cũng từng đi bộ đội và nó cũng theo bước cha, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian quân ngũ. Mới về làm việc gần nhà được hơn 2 năm mà nó vội ra đi. Những ngày qua, Công ty CP Xi măng Sông Lam, Nhà máy Xi măng Đô Lương đã động viên cả tinh thần và vật chất, chúng tôi rất cảm kích. Nhưng tôi cũng thực sự lo lắng vì 2 con của Dũng còn quá nhỏ, một đứa 7 tuổi và một cháu 2 tuổi". Trong tiếng nấc nghen ngào, ông Hùng nói: "Chặng đường phía trước còn nhiều vất vả với vợ con của Dũng và gia đình tôi khi kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, vì thế, tôi hy vọng có thêm sự giúp đỡ của cộng đồng để vợ con của Dũng có thể vững vàng hơn trong cuộc sống...”.

Cha mẹ, vợ con và em trai đau thương trước nỗi đau mất anh Nguyễn Hàm Dũng. Ảnh: Nguyên Nguyên

Làng Vân Hà (Quang Sơn – Đô Lương) là vùng thấp trũng, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Cuộc sống người dân nơi đây chủ yếu phụ thuộc vào những diện tích lúa ít ỏi chỉ làm được 2 vụ mỗi năm. Chính vì vậy, những người được đi làm công nhân ở các nhà máy, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hay trong nước nói chung là niềm tự hào của các gia đình ở vùng trũng này.