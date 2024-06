Bác Hồ với quê hương Nghệ An Chiếc ô tô đưa Bác về quê Về thăm Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên tại xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), nhiều du khách đã dừng lại rất lâu bên chiếc xe com-măng-ca mang biển số BA400 được đặt trang trọng trong khu trưng bày. Đây chính là chiếc ô tô đã đưa Bác Hồ về thăm quê hương lần thứ nhất.

Chiếc xe com-măng-ca đưa Bác Hồ về thăm quê, đang được trưng bày tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Cường

Theo giới thiệu của hướng dẫn viên khu di tích: Sau 50 năm xa quê hoạt động cách mạng, Bác Hồ mới có dịp về thăm quê hương. Hôm đó là ngày 14-6-1957, khi chiếc máy bay trực thăng chở Bác Hồ hạ cánh xuống sân bay Vinh, Bác bước xuống bắt tay, ôm hôn mọi người.

Một điều làm cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An bất ngờ đó là Bác không đi xe do Tỉnh ủy Nghệ An chuẩn bị mà lại bước lên chiếc xe com-măng-ca cũ do ông Nguyễn Đình Ngọc lái (ông Ngọc được giao nhiệm vụ lái xe phục vụ và bảo vệ vòng ngoài).

Biết các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lực lượng bảo vệ lo lắng cho sự an toàn của mình, Bác nhẹ nhàng nói: “Không ai bảo vệ Bác tốt nhất bằng nhân dân”. Sau đó, Bác bảo ông Ngọc lái xe chạy thẳng về trung tâm thành phố Vinh để tham quan một vòng, vẫy tay chào nhân dân hai bên đường rồi đi về hướng Kim Liên (Nam Đàn). Biết tin Bác Hồ về thăm quê qua hệ thống phát thanh, người dân đổ ra hai bên tuyến đường từ Vinh lên Kim Liên vẫy chào Bác.

Về quê sau bao năm xa cách nhưng Người vẫn nhớ như in những lối vào, chiếc cổng, vị trí đặt các đồ đạc trong nhà, hàng cây trồng, người thân, làng xóm… Những chỗ nào bố trí chưa đúng, Bác đều chỉ dẫn cho mọi người sắp xếp lại.

Mở đầu câu chuyện với bà con xã nhà, Bác đọc hai câu thơ: Quê hương nghĩa nặng tình cao/Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình. Trước khi chia tay, Bác dặn cán bộ, nhân dân xã Kim Liên phấn đấu trở thành xã kiểu mẫu.

Ngày 8-12-1961, khi về thăm quê lần thứ hai, Bác phấn khởi khen xã Kim Liên đã làm tốt lời Bác dặn, 3 năm liên tục được Chính phủ tặng ba Huân chương về tổ đổi công, phong trào hợp tác hóa nông nghiệp và xóa nạn mù chữ.