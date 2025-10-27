Chiến sĩ quả cảm: Tái hiện chuyên án Lóng Luông đầy kịch tính Tập 14 'Chiến sĩ quả cảm' đưa khán giả vào trận đánh diễn tập lấy cảm hứng từ chuyên án Lóng Luông, hé lộ quá trình huấn luyện khắc nghiệt và những quyết định sinh tử.

Tập 14 của chương trình "Chiến sĩ quả cảm" đã tái hiện một cách chân thực và kịch tính "Trận đánh đồi Rồng", lấy cảm hứng từ chuyên án có thật mang bí số 279LL, 18TN, 19TN. Đây là một trong những chuyên án đặc biệt phức tạp, huy động nhiều lực lượng phối hợp để triệt phá đường dây buôn bán ma túy vũ trang quy mô lớn tại khu vực biên giới Việt - Lào.

Chương trình đưa các chiến sĩ nhập vai vào một kịch bản diễn tập căng thẳng, mô phỏng lại cuộc vây bắt nhóm tội phạm ma túy với nhiều thủ đoạn tinh vi tại Lóng Luông, Sơn La. Nhiệm vụ đòi hỏi sự quyết đoán, mưu trí và tuân thủ nguyên tắc "nổ súng để trấn áp, không nổ súng để bắn hạ".

Tái hiện "Trận đánh đồi Rồng"

Trận đánh diễn tập được xây dựng dựa trên những giai thoại về chiến công lịch sử của lực lượng Công an Nhân dân. Trong thực tế, 10 chiến sĩ đã phải băng rừng, vượt suối hơn 20km đường núi, mang vác gần 30kg quân tư trang và nằm phục kích 5 ngày 4 đêm chỉ với lương khô để tóm gọn nhóm tội phạm.

Hình ảnh tái hiện trận đánh đồi Rồng trong tập 14 Chiến sĩ quả cảm

Trong chương trình, các chiến sĩ nhập vai cũng phải đối mặt với thử thách hành quân hơn 4km đường rừng với quân tư trang nặng. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa lớn, địa hình trơn trượt và côn trùng càng làm tăng thêm độ khó. Thử thách lớn nhất là giữ vị trí ẩn mình tuyệt đối, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm thất bại toàn bộ chuyên án.

Một trong những tình huống cao trào là khi đội phát hiện vị trí thuận lợi để tấn công nhưng có khả năng trẻ em xuất hiện. Sau khi hội ý qua bộ đàm, ban chuyên án đã ra quyết định "Không đánh" để đảm bảo an toàn tuyệt đối, yêu cầu các tổ tiếp tục giám sát, thể hiện tính nhân văn và sự cẩn trọng trong tác chiến.

Huấn luyện khắc nghiệt và câu chuyện có thật

Để có thể tham gia vào trận đánh sinh tử, các chiến sĩ đã phải trải qua quá trình huấn luyện vô cùng khắc nghiệt. Bài huấn luyện bắn đạn thật với súng AK-47 là một phần quan trọng, đòi hỏi sự tập trung cao độ, tinh thần thép và kỹ năng phối hợp đồng đội chính xác.

Bài huấn luyện với đạn thật của các chiến sĩ nhập vai

Chia sẻ trong chương trình, các nghệ sĩ tham gia đã kể lại những trải nghiệm chân thực. Song Luân cho biết: "Tôi không dám phát ra tiếng động nào hết... ăn cũng không dám xé bao bì mạnh tay, ăn bằng một tay còn tay kia thì vẫn để trên cò súng". Trong khi đó, Mono chia sẻ cảm giác "sởn gai ốc" khi tất cả thành viên đồng lòng quyết định "Đánh!" ở thời điểm quyết định.

Phía sau trận đánh: Nước mắt và sự hy sinh

Tập 14 không chỉ có những pha hành động kịch tính mà còn mang đến những khoảnh khắc lắng đọng. Đại tá Trần Thanh Sơn, người trực tiếp tham gia chỉ đạo chuyên án, đã có những chia sẻ đầy xúc động về sự hy sinh của đồng đội, đặc biệt là Đại úy Lường Phát Chiêm vào năm 2014.

Những cuộc họp chuyên án để phân tích tỉ mỉ về tình hình thực tế

Những giọt nước mắt của vị Đại tá khi nhắc lại ký ức buồn đã cho thấy sự mất mát to lớn trong cuộc chiến chống ma túy. "Khi đồng sự mình ngã xuống... chắc ai cũng nghĩ rằng trong đó có lỗi của mình", ông chia sẻ. Câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của những người lính và hậu phương vững chắc của họ đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả, giúp hiểu rõ hơn sự gian nan của cuộc chiến bảo vệ bình yên cho Tổ quốc.