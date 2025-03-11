Chiến sĩ quả cảm: Tái hiện chuyên án triệt phá 'tử địa trắng' Tập cuối của chương trình truyền hình thực tế tái hiện cuộc vây bắt hai trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận, hé lộ những thước phim tư liệu quý giá về chuyên án 18TN và 19TN.

Tập 15, cũng là tập cuối của chương trình "Chiến sĩ quả cảm", đã khép lại hành trình năm 2025 bằng việc tái hiện một trong những chuyên án ma túy phức tạp và nguy hiểm bậc nhất tại Lóng Luông, Sơn La. Chương trình tập trung vào cuộc đấu tranh triệt phá sào huyệt của hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận, những mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Tái hiện cuộc vây bắt tại sào huyệt Lũng Xá

Lấy cảm hứng từ chuyên án 18TN và 19TN, kéo dài từ năm 2015 đến 2018, tập phim đã trình chiếu những tư liệu nghiệp vụ quý giá. Khán giả được theo dõi quá trình từ khi lực lượng chức năng phát hiện boongke kiên cố của tội phạm tại bản Lũng Xá, Tà Dê cho đến khi một thế trận được giăng ra giữa núi rừng Tây Bắc.

Chiến sĩ quả cảm - Tập cuối: Phá sào huyệt “Tử địa trắng” - Ảnh 1.

Trong buổi họp bàn tác chiến được tái hiện, Đại tá Trần Thanh Sơn đã thông tin về việc nhóm đối tượng truy nã lẩn trốn về Lóng Luông, sử dụng nhiều thủ đoạn để lôi kéo đồng bọn và gây áp lực lên người dân bản địa. Tình huống trở nên phức tạp khi lực lượng chuyên án không chỉ đối mặt với nhóm tội phạm cố thủ mà còn phải xử lý sự cản trở từ một bộ phận người dân bị chúng khuynh đảo, kích động.

Để đảm bảo an toàn và hiệu quả, công an đã phải bố trí nhiều lớp vành đai an ninh, ngăn chặn các đối tượng bên ngoài tấn công, hỗ trợ cho nhóm tội phạm trong boongke. Chính yếu tố này đã khiến quá trình tiếp cận mục tiêu gặp rất nhiều trở ngại.

“Thập diện mai phục” boongke đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Cảm xúc của nghệ sĩ và ý nghĩa chương trình

Tham gia trải nghiệm, các nghệ sĩ đã có những chia sẻ chân thực. Diễn viên Hải Long cho biết: “Khi ghi hình, trận đánh của chúng tôi cũng đã hạn chế, giảm lượt đi sự khó khăn rất nhiều rồi. Thực tế các anh tham gia chiến đấu sẽ khắc nghiệt, kinh khủng hơn gấp ngàn lần”. Trong khi đó, Ngô Kiến Huy bày tỏ sự tự hào khi tận mắt chứng kiến các khí tài hiện đại được sử dụng trong chuyên án. MC Thành Trung bày tỏ lòng biết ơn vì chương trình đã truyền tải được tinh thần của những trận đánh trong lịch sử của lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam.

Chiến sĩ quả cảm - Tập cuối: Phá sào huyệt “Tử địa trắng” - Ảnh 4.

Đêm Gala khép lại mùa đầu tiên

Đêm gala đặc biệt khép lại hành trình "Chiến sĩ quả cảm" có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao thuộc Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ. Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục công tác chính trị, khẳng định chương trình là một hoạt động tuyên truyền trọng tâm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND.

Bà nhấn mạnh: “Không đơn thuần là một chương trình giải trí, đây còn là cầu nối giữa người dân với lực lượng CAND, cũng là lời tri ân sâu sắc tôn vinh sự đóng góp to lớn của lực lượng CAND trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.

Khép lại hành trình Chiến sĩ quả cảm 2025.

Chương trình đã giúp các nghệ sĩ tham gia hiểu sâu sắc hơn về lòng quả cảm, trách nhiệm và tình đồng đội của người chiến sĩ công an, những người luôn mang trong mình lý tưởng “Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ”.