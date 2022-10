Chiến thắng đầu tiên của Trẻ Sông Lam Nghệ An tại giải hạng 3 Quốc gia

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Bằng lối chơi chủ động kiểm soát bóng, Trẻ Sông Lam Nghệ An đã tạo ra hàng loạt cơ hội trước cầu môn đối phương và giành chiến thắng 3-1 trước Trẻ Công An Nhân Dân, tại Giải Bóng đá hạng 3 Quốc gia năm 2022.

Trước khi bước đến trận đấu này, Trẻ Sông Lam Nghệ An chỉ mới có được 2 điểm sau 2 lượt đấu và tạm thời xếp ở vị trí thứ 5 tại bảng A, Giải Bóng đá hạng 3 Quốc gia năm 2022. Trong khi đó, vị trí Vàng Kon Tum và Luxury Hạ Long đều có 4 điểm và tạm thời chia nhau vị trí nhất, nhì bảng xếp hạng.

Muốn giành quyền tự quyết tại bảng này, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến cần phải thắng đội đang xếp cuối bảng - Trẻ Công An Nhân Dân. Theo dõi qua 2 trận thi đấu thì Trẻ Công An Nhân Dân có thực lực không cao. Vì thế Đội bóng đá trẻ xứ Nghệ hoàn toàn có thể vượt qua đối thủ này để bám đuổi các đội xếp trên.

Bước đến trận này, Trẻ Sông Lam Nghệ An có 2 sự thay đổi người so với trận trước. Trong đó, Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Xuân Thìn được ra sân ngay từ đầu.

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm, nên sau khi tiếng còi khai cuộc được vang lên, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến đã nhanh chóng kiểm soát thế trận. Bằng những đường đan đập ở tầm ngắn, Trẻ Sông Lam Nghệ An đã đẩy hàng thủ đối phương vào thế phải chống đỡ vất vả. Sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành được thấy rõ ở lối chơi của đội bóng áo vàng.

Từ những phương án tấn công đa dạng đó đã giúp Trẻ Sông Lam Nghệ An sớm có bàn thắng dẫn trước Trẻ Công An Nhân Dân. Pha lập công của Ngô Văn Lương đến ở phút thứ 26, xuất phát từ pha đột phá táo bạo ở khu vực trung lộ của Trương Văn Tuyển khiến đối thủ phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, đội trưởng của đội bóng đá trẻ xứ Nghệ đã dễ dàng làm tung lưới đối phương, mở tỷ số trận đấu.

Sớm dẫn bàn đã tạo tâm lý khá thoải mái cho đoàn quân áo vàng. Những pha hãm thành liên tục đến từ nhiều hướng khiến cho khung thành của Trẻ Công An Nhân Dân luôn trong thế báo động. Tuy nhiên cũng phải đến phút thứ 55, Lê Văn Quý mới nhân đôi được cách biệt cho Trẻ Sông Lam Nghệ An. Hậu vệ Đào Ngọc Tú đi bóng dũng mãnh bên cánh phải, trước khi tạt bóng chính xác để số 10 xứ Nghệ bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành đối phương.

Sau đó, Trẻ Công An Nhân Dân cũng đánh bại được thủ thành Chu Văn Tấn để rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tuy nhiên, phút thứ 70, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến đã dập tắt hy vọng ngược dòng của Trẻ Công An Nhân Dân bằng bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Trẻ Sông Lam Nghệ An.

Như vậy, qua 3 lượt đấu, đội bóng đá trẻ xứ Nghệ có được 5 điểm và tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 tại bảng A. Ngày 21/10, Trẻ Sông Lam Nghệ An sẽ gặp Trẻ Hà Nội.