Chiều 26/6, Nghệ An có 4 ca nhiễm mới, đều là F1 được cách ly từ trước

Chiều 26/6, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin: Nghệ An có thêm 4 ca nhiễm Covid-19 mới. Cả 4 bệnh nhân đều là trường hợp F1, ở thành phố Vinh; có mối liên quan đến chợ đầu mối Vinh và được cách ly an toàn từ trước.

Ngõ 21, đường Lê Ninh, phường Quán Bàu bị phong tỏa. Ảnh: Q.A Ca nhiễm mới thứ nhất là C.A.C, giới tính nam, sinh năm 1952, địa chỉ ở đường Lê Ninh, phường Quán Bàu. Bệnh nhân C.A.C là chồng của bệnh nhân H.T.K đã được công bố vào ngày 25/6.

Ca nhiễm mới thứ hai là P.C.Đ.T, giới tính nam, sinh năm 2012, địa chỉ ở đường Lê Ninh, phường Quán Bàu. Bệnh nhân P.C.Đ.T là cháu ngoại của bệnh nhân H.T.K và bệnh nhân C.A.C.

Ca nhiễm mới thứ ba là N.X.H, giới tính nam, sinh năm 1959, địa chỉ ở đường Lê Ninh, phường Quán Bàu. Bệnh nhân N.X.H là chồng của bệnh nhân N.T.H đã được công bố vào ngày 25/6.

Ca nhiễm mới thứ tư là N.T.C.T, giới tính nữ, sinh năm 2002, địa chỉ ở đường Lê Ninh, phường Quán Bàu. Bệnh nhân N.T.C.T là con của bệnh nhân N.T.H và bệnh nhân N.X.H..

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại tỉnh Nghệ An đã phát hiện 66 ca dương tính với Covid-19, trong đó: TP. Vinh có 38 ca, Diễn Châu có 9 ca, Tân Kỳ có 1 ca, Quỳ Hợp có 5 ca, Nam Đàn có 4 ca, Đô Lương có 1 ca, TX. Hoàng Mai có 2 ca, Nghĩa Đàn có 1 ca, Nghi Lộc có 2 ca và Quỳnh Lưu có 3 ca./.